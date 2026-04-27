۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۰:۰۹

کارگزاران حج با مسئولیت‌پذیری خدمات مطلوبی به زائران ارائه دهند

بیرجند - استاندار خراسان جنوبی  گفت: کارگزاران حج باید با روحیه تواضع و اخلاص، زمینه خدمات شایسته، ایمن و منظم به زائران بیت‌الله‌الحرام را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی عصر دوشنبه در نشست با کارگزارن حج استان با اشاره به اهمیت هماهنگی‌های اجرایی در اعزام زائران، بر ضرورت حفظ انسجام و آرامش در روند خدمات‌رسانی تأکید کرد و گفت: خدمت به زائران خانه خدا توفیقی الهی است که باید با تواضع و همدلی در تمامی مراحل اعزام ارائه شود.

وی همچنین در خصوص برنامه‌ریزی برای اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ زائر خراسان جنوبی در قالب چهار کاروان از چهار فرودگاه کشور به سرزمین وحی اعزام خواهند شد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای رفع مشکلات افراد بازمانده از حج و تأمین تسهیلات لازم برای حمل‌ونقل ایمن زائران، افزود: استفاده از ناوگان استاندارد و ظرفیت بخش خصوصی برای تسهیل جابه‌جایی زائران در دستور کار قرار دارد.

هاشمی همچنین به اهمیت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و آموزش نیروهای جوان در حوزه حج و زیارت اشاره کرد و گفت: ارتقای مهارت‌های اجرایی، نقشی اساسی در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به زائران دارد.

