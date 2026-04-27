  1. استانها
  2. یزد
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

استاندار یزد: شرایط اعزام حجاج استان یزد فراهم شده است

یزد - استاندار یزد گفت: شرایط اعزاح حجاج استان به حج تمتع امسال با همکاری بخش‌های مختلف فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی به مناسبت هفته حج در دیدار با کارگزاران حج استان ضمن تشکر از همه اقداماتی که تاکنون انجام گرفته بر همراهی و تسهیلگری هرچه بهتر برای اعزام زائران به خانه خدا تاکید کرد.

وی به اهمیت برگزاری حج ابراهیمی اشاره کرد و ادامه داد: حج تعطیل بردار نیست و به حمدالله شرایط لازم برای اعزام زائران به خانه خدا و انجام مناسک حج در زمان مقرر در مکه و مدینه نیز فراهم و محیا شده است و عربستان نیز اعلام آمادگی کرده است.

استاندار یزد در ادامه با بیان اینکه امکان اعزام حجاج بیت الله الحرام به صورت زمینی نیز فراهم شده است خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های لازم در استان یزد در تلاش هستیم تا اعزام زائران در قالب هوایی انجام شود.

کد مطلب 6813298

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها