به گزارش خبرنگار مهر، جلالالدین امیری شامگاه دوشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجوز راهاندازی رشته کارشناسیارشد ناپیوسته «سلامت سالمندان» را دریافت کرد.
وی گفت: این مجوز پس از مکاتبه رسمی با وزارت بهداشت و در راستای توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صادر شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: آموزشی شدن بیمارستانهای شهرستان بروجرد و دریافت مجوز پذیرش دانشجو در رشته سلامت سالمندان نتیجه تلاشهای مستمر معاونت آموزشی دانشگاه است و از زحمات این مجموعه قدردانی میکنم.
امیری، تأکید کرد: توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی، ارتقای سطح آموزشی دانشگاه و جذب هیئتعلمی را تسهیل میکند و در اولویت برنامههای دانشگاه قرار دارد.
