۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۳

اخذ مجوز راه‌اندازی رشته کارشناسی‌ارشد «سلامت سالمندی» در لرستان

خرم‌آباد - رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از اخذ مجوز راه‌اندازی رشته کارشناسی‌ارشد «سلامت سالمندی» در این دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال‌الدین امیری شامگاه دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی لرستان مجوز راه‌اندازی رشته کارشناسی‌ارشد ناپیوسته «سلامت سالمندان» را دریافت کرد.

وی گفت: این مجوز پس از مکاتبه رسمی با وزارت بهداشت و در راستای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه صادر شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، افزود: آموزشی شدن بیمارستان‌های شهرستان بروجرد و دریافت مجوز پذیرش دانشجو در رشته سلامت سالمندان نتیجه تلاش‌های مستمر معاونت آموزشی دانشگاه است و از زحمات این مجموعه قدردانی می‌کنم.

امیری، تأکید کرد: توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی، ارتقای سطح آموزشی دانشگاه و جذب هیئت‌علمی را تسهیل می‌کند و در اولویت برنامه‌های دانشگاه قرار دارد.

کد مطلب 6813219

