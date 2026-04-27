به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی در گفتوگو با رسانهها ضمن گرامیداشت روز ملی «ایمنی حملونقل» اظهار داشت: هفتم اردیبهشت از سوی شورای فرهنگ عمومی بهعنوان روز ملی ایمنی حملونقل نامگذاری شد تا یادآور اهمیت موضوع و توجه به آمار سوانح و اقدامات صورتگرفته برای ارتقای ایمنی باشد.
وی ادامه داد: افزایش قابلتوجه وسایل نقلیه و پیدایش روشهای نوین خدمات حملونقل و بهتبع آن رشد جابهجایی مسافر و کالا و استفاده بیشازپیش از وسایل نقلیه، باعث افزایش مخاطرات در شبکههای حملونقلی مختلف شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، بیان کرد: موضوع ایمنی یک بحث اجتماعی است که همکاری همه دستگاههایی که در حوزه ایمنی فعالیت میکنند، میتواند نقش مهمی در پیشگیری از مخاطرات و افزایش ایمنی به همراه داشته باشد.
امرایی، بیان کرد: برنامههای مختلفی در مرکز استان و ادارات شهرستانی برای این هفته در نظر گرفته شده است که از آن جمله میتوان به آموزش و ارائه تجهیزات ایمنی به کاربران آسیبپذیر جادهای شامل عابران پیاده و رانندگان وانتبار در شهرستان دورود و شهرستان پلدختر، نصب برچسب و شبرنگ ایمنی بر روی وانتبارها در شهرستان بروجرد، طرح کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر نحوه فعالیت ناوگان عمومی حملونقل جادهای در محورهای مواصلاتی تحت پوشش اشاره کرد.
وی تصریح کرد: بازدید کارگروه استانی از مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین استان، نصب بنر حاوی پیامهای ایمنی در مراکز تجمع رانندگان و مجتمعهای خدماتی - رفاهی و ارسال پیام کوتاه بهمنظور جلبتوجه عمومی نسبت به مخاطرات سوانح رانندگی، حضور رؤسای ادارات شهرستان در برنامههای تلویزیونی و رادیویی از برنامههای مهم این هفته است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان هدف از اجرای این برنامهها را ایجاد حساسیت در بین عموم مردم برای افزایش ایمنی ترددهای جادهای و تلاش برای کاهش تصادفات رانندگی، برشمرد.
