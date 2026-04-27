محیط زیست گیلان: گرد و غبار منجیل موقتی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان در خصوص افزایش شاخص آنلاین کیفیت هوای شهر منجیل (رودبار) در ساعاتی از روز هفتم اردیبهشت ۱۴۰۵ اعلام کرد که افزایش لحظه‌ای شاخص کیفیت هوا در پارامتر ذرات غبار ۱۰ میکرون به دلیل کاهش رطوبت هوا در طول روز و وقوع باد شدید جنوبی موقتی رخ داده است.

بر اساس این اطلاعیه، این وضعیت موقتی بوده و ناشی از گرد و غبار محلی است که با توجه به اقلیم خشک منطقه منجیل امری اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود. همچنین با کاهش سرعت جریان باد از بعدازظهر امروز، غلظت ذرات غبار کاهش یافته و در حال حاضر غلظت ذرات غبار ۱۰ میکرون در محدوده قابل قبول قرار دارد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که از منجیل به عنوان «شهر انرژی گیلان» نام برده می‌شود و باد منجیل که به «هفت باد» معروف است از ویژگی‌های این شهر به شمار می‌رود. این باد اغلب در فصل‌های بهار و تابستان با شدت بیشتری می‌وزد و در پاییز و زمستان شدت آن کمتر است.

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان همچنین تاکید کرده است که با توجه به اقلیم و بادخیز بودن منطقه، افزایش لحظه‌ای غلظت و شاخص ذرات غبار پدیده‌ای طبیعی و مسبوق به سابقه است. با افزایش سرعت باد، این پدیده تشدید شده و نشانگرهای شاخص کیفیت هوا مقادیر بیشتری را ثبت می‌کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است معیاری که برای اعلام آلودگی هوا و تشکیل کارگروه اضطرار مورد توجه قرار می‌گیرد «میانگین ۲۴ ساعته» غلظت ذرات غبار است.

مطابق با «شیوه‌نامه اجرایی مدیریت شرایط اضطرار وقوع پدیده گرد و غبار»، شرایط اضطرار زمانی اعلام می‌شود که میانگین ۲۴ ساعته غلظت ذرات معلق با قطر برابر یا کمتر از ۱۰ میکرون در یک منطقه از ۲۵۵ میکروگرم بر مترمکعب (ناسالم برای همه) فراتر رود. بر اساس اعلام این اداره کل، میانگین غلظت ذرات غبار در ایستگاه سنجش هوای منجیل طی ۲۴ ساعت گذشته بسیار کمتر از مقادیر یاد شده بوده است.

در پایان این اطلاعیه آمده است که استان گیلان دارای دو ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهرهای رشت و منجیل است. ایستگاه رشت به آنالایزر سنجش گازها و ذرات ۲.۵ و ۱۰ میکرون مجهز بوده و ایستگاه منجیل نیز فقط دارای آنالایزر سنجش ذرات ۲.۵ و ۱۰ میکرون است.