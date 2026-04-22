به گزارش خبرنگار مهر،اسماعیل حیدری آزاد، فرماندار دماوند، بعدازظهر چهارشنبه در نشست شورای ترافیک این شهرستان، با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه بر روی گسل مشاء و همچنین شرایط حساس کنونی، شهرداران را به احداث پد هلیکوپتر (بالگردنشین) برای استفاده در زمان وقوع بحران و مخاطرات طبیعی مکلف کرد.
حیدری آزاد در این جلسه بر لزوم همکاری نزدیک ادارات راهداری با شهرداریها و دهیاریها برای حفظ حریم راهها و جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد.
آقای حیدری آزاد با انتقاد از وضعیت برخی دوربرگردانهای پرخطر در محورهای مواصلاتی شهرستان، خواستار اصلاح و جابهجایی فوری دوربرگردان سهراهی گیلانوند شد و از شهرداران خواست با بهکارگیری مشاوران ذیصلاح، طرحهای ترافیکی خود را به شورای ترافیک ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظایف خدمات شهری گفت: تأمین روشنایی معابر برای کاهش سرقت و تصادفات، احداث پارکینگهای مناسب، جمعآوری بهموقع زباله و حفظ شأن مردم در دریافت خدمات از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه شهرداران قرار گیرد.
برخورد قاطع با تخلیه غیرقانونی نخالههای ساختمانی
فرماندار دماوند با استناد به ماده ۷ قانون ایمنی راهها، از ممنوعیت قاطع ریختن نخالههای ساختمانی و مصالح در حریم راهها و خطوط راهآهن خبر داد و هشدار داد خودروهای متخلف از طریق دوربینهای نظارتی شناسایی و توقیف خواهند شد.
حیدری آزاد تصریح کرد: سقوط نخاله از کامیونها میتواند منجر به بروز حوادث ناگوار و جرح عابران پیاده و رانندگان شود. در صورت بروز حادثه، تمامی مسئولیت حقوقی و کیفری آن بر عهده راننده و پیمانکار مربوطه است.
وی تأکید کرد که در صورت تکرار تخلف رهاسازی نخاله در ورودی شهرها و روستاها، با هماهنگی مقام قضایی، خودروی متخلف در مرحله نخست توقیف و در مراحل بعدی مشمول جرایم سنگین خواهد شد.
فرماندار همچنین هشدار داد: در صورت اهمال و سهلانگاری ادارات و دستگاههای مسئول در این زمینه، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ساماندهی متکدیان و حمایت از نیروهای امنیتی
از دیگر مصوبات این نشست، دستور فرماندار به اداره بهزیستی برای جمعآوری و ساماندهی متکدیان سطح شهرستان با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی اعلام شد.
حیدری آزاد در پایان این جلسه با تأکید بر لزوم انسجام و وحدت میان دستگاههای اجرایی گفت: تمام دستگاههای شهرستان باید در کنار مردم و نیروهای نظامی و انتظامی باشند. ما سربازان نظام و خدمتگزاران مردم هستیم.
گفتنی است در این نشست موضوعاتی همچون افزایش نرخ کرایه تاکسی، تبلیغات محیطی و تأمین خودرو برای مراسم یادبود شهدای خدمت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
