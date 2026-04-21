فرماندار گناوه: وضعیت روشنایی معابر بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح سه شنبه در نشست بررسی وضعیت روشنایی سطح شهراظهار کرد: این کمیته با یافتن راهکارهای عملیاتی برای بهبود و ارتقای وضعیت روشنایی سطح شهر برنامه ریزی کند.

وی ادامه داد: با تشکیل کمیته فنی متشکل از شهرداری و اداره برق، تاریکی برخی از معابر و نقاط حساس شهری که از مطالبات مردمی است، در کوتاه ترین زمان ممکن مرتفع شود.

تداوم خدمات رسانی بدون وقفه به مردم

فرماندار شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: خدمات رسانی به مردم در همه حوزه ها به رغم شرایط حساس کنونی بدون خلل و وقفه توسط ادارات و نهادهای شهرستان درحال انجام است.

وی از شهرداری گناوه خواست با تمرکز بر توسعه زیرساخت های شهری و گسترش فضاهای رفاهی، نقش خودرا در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

رویکرد در مدیریت پروژه‌ها و زیرساخت‌ها

وی با تبیین سیاست‌های جدید مدیریت اجرایی در سال جاری، اعلام کرد: رویکرد شهرستان بر تعریف پروژه‌های جدید نخواهد بود، بلکه تمرکز اصلی بر تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های نیمه‌تمام با سطح پیشرفت بالا قرار دارد.

فرماندار گناوه همچنین با تأکید بر حفظ نظم شهری، تاکید کرد: هیچ‌گونه حفاری در سطح شهر بدون هماهنگی قبلی و اخذ مجوز رسمی صورت نگیرد.