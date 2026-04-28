افزایش ۳۶ کلاس درس تا مهر ۱۴۰۵ در شهرستان سرخس

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بیکی شامگاه دوشنبه در دیدار با حسینپور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی از اجرای طرحی مهم برای توسعه زیرساختهای آموزشی شهرستان خبر داد و اظهار کرد: کمبود فضای آموزشی یکی از مطالبات مهم حوزه آموزش و پرورش بود که در میزهای خدمت مورد بررسی و رصد قرار گرفت و در همین راستا احداث ۳۶ کلاس درس در دستور کار قرار گرفت.
فرماندار سرخس افزود: این ۳۶ کلاس درس تا آغاز سال تحصیلی مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان سرخس به بهرهبرداری خواهد رسید و با اضافه شدن این کلاسها، سرانه فضای آموزشی شهرستان به ازای هر دانشآموز حدود نیم متر مربع افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه منابع مالی این پروژهها از محل اعتبارات ملی و استانی، مشارکت خیرین و همچنین آستان قدس رضوی تأمین شده است، تصریح کرد: این کلاسهای درس در نقاط مختلف شهرستان از جمله بزنگان، چکودر، کچولی، ابراهیمآباد، تام مختار، حسنآباد، دولتآباد، پسکمر و شهر سرخس احداث و به بهرهبرداری خواهند رسید.
بیکی تأکید کرد: توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است و تلاش میشود با همکاری دستگاههای مختلف، نیازهای آموزشی دانشآموزان منطقه به شکل مطلوبتری تأمین شود.
نظر شما