  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده سرخس ـ مشهد

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده سرخس ـ مشهد

سرخس- معاون وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان از پروژه جاده سرخس به مشهد بازدید میدانی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه بازوند در جریان بازدید از پروژه جاده سرخس به مشهد با اشاره به اهمیت این محور، اظهار کرد: با پیگیری‌های مسئولان استانی این پروژه به‌عنوان مطالبه جدی مردم شهرستان و استان در دستور کار قرار گرفته است. امروز به شهرستان سرخس سفر کردیم تا از نزدیک مشکلات و موانع این پروژه ملی را بررسی و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: محور سرخس ـ مشهد نه‌تنها مطالبه مردم شریف سرخس، بلکه مطالبه‌ای ملی است و در شرایط حساس کنونی به‌عنوان یکی از محورهای اثرگذار کشور محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این محور مهم باشیم و گفت: تاکنون بخش عمده‌ای از تلاش‌ها برای پیگیری و تخصیص اعتبارات این پروژه توسط دکتر قاضی‌زاده هاشمی و مهندس بیکی انجام شده است که شایسته قدردانی است.

کد مطلب 6815328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها