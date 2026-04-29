بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده سرخس ـ مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه بازوند در جریان بازدید از پروژه جاده سرخس به مشهد با اشاره به اهمیت این محور، اظهار کرد: با پیگیری‌های مسئولان استانی این پروژه به‌عنوان مطالبه جدی مردم شهرستان و استان در دستور کار قرار گرفته است. امروز به شهرستان سرخس سفر کردیم تا از نزدیک مشکلات و موانع این پروژه ملی را بررسی و برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: محور سرخس ـ مشهد نه‌تنها مطالبه مردم شریف سرخس، بلکه مطالبه‌ای ملی است و در شرایط حساس کنونی به‌عنوان یکی از محورهای اثرگذار کشور محسوب می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این محور مهم باشیم و گفت: تاکنون بخش عمده‌ای از تلاش‌ها برای پیگیری و تخصیص اعتبارات این پروژه توسط دکتر قاضی‌زاده هاشمی و مهندس بیکی انجام شده است که شایسته قدردانی است.