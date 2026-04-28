به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی، بررسی آخرین خروجی مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد که فعالیت سامانه بارشی در ساعاتی از امروز به‌ویژه از عصر تا نیمه‌شب، در مناطق جنوب‌غرب، جنوب و غرب این استان شدت بیشتری خواهد داشت.

این سامانه مناطق شازند، خنداب، اراک و خمین را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمال وقوع رگبار شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و بارش تگرگ در این مناطق وجود دارد.

هواشناسی درباره پیامدهای این شرایط جوی هشدار داده و اعلام کرده است که احتمال آبگرفتگی معابر و جاده‌ها، ایجاد رواناب، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، لغزندگی سطح معابر، برخورد صاعقه، آسیب به سازه‌های سبک و ناپایدار و همچنین خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد.

در همین راستا، به شهروندان توصیه شده است از اتراق و فعالیت در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده، از صعود به ارتفاعات پرهیز کنند و در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین بازگشایی مسیرهای عبور آب، استحکام‌بخشی به سازه‌های سبک و آمادگی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مورد تأکید قرار گرفته است