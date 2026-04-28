۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۱۲

تداوم بارش های بهاری تا اواخر هفته جاری؛ احتمال سیلابی شدن مسیل ها

ارومیه - مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: تا اواخر هفته جاری شاهد تداوم رگبارهای بهاری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید در استان خواهیم بود.

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی و با ادامه فعالیت سامانه بارشی، تا اواخر هفته جاری شاهد تداوم رگبارهای بهاری باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید با احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به هشدارهای هواشناسی صادر شده و ماهیت رگباری بارش ها، طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن مسیل ها و رودخانه ها و همچنین لغزندگی، مه گرفتگی و کاهش دید در جاده های مواصلاتی استان دور از انتظار نخواهد بود.

قربانپور گفت: طی روزهای جمعه و شنبه هفته آینده هرچند با تضعیف امواج بارشی، موقتاً از شدت ناپایداری های جوی در استان کاسته می شود ولی به سبب رطوبت مناسب در منطقه و شرایط فصلی، بارش های پراکنده همچنان تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۸ و ۱۹ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۳ و پلدشت با ۲۳ درجه به عنوان سردترین و گرمترین نقاط استان گزارش شده اند.

قربانپور گفت: براساس الگوهای دمایی طی دو روز آینده کاهش نسبی و موقتی دماهای بیشینه در سطح استان پیش بینی می شود و از اواخر هفته روند تغییرات دمایی افزایشی خواهد بود.

