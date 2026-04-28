۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

فعالیت سامانه بارشی جدید به مدت ۲ روز در همدان

همدان- کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، سامانه بارشی در روز سه‌شنبه و شب جاری در سطح استان فعال خواهد بود.

محمد حسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی،سامانه بارشی در روز سه‌شنبه و شب جاری در سطح استان فعال خواهد بود، اظهار کرد: در این مدت، برخی ساعات شاهد بارش باران، رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شدید موقت در نقاط مختلف استان خواهیم بود.

وی افزود: از فردا چهارشنبه پدیده غالب در استان افزایش ابر در ساعات بعدازظهر خواهد بود و در برخی مناطق احتمال وقوع رگبار موقت باران وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: پیش‌بینی می‌شود از روز جمعه به بعد آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری باشد.

وی در ادامه بیان کرد: دمای کمینه هوای صبح فردا تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما دمای بیشینه در اکثر مناطق استان بین ۲ تا ۴ درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا می‌کند.

باقری شکیب یادآور شد: گزارش‌ها نشان می‌دهد که روز گذشته بیشینه دما در مناطق بهار و شیرین‌سو به ۱۸ درجه سانتیگراد رسید و کمینه دما صبح امروز در بهار ۲ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.

وی افزود: دمای هوای شهر همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۳ تا ۱۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان با اشاره به بارش‌های خوب بهاره ادامه داد: با وجود این بارش‌ها، بارش سال آبی جاری در این استان همچنان کمتر از مقدار بلندمدت است و فروردین‌ماه امسال با بارش‌های خوب ۸۹ میلی‌متری همراه بود که از میانگین بلندمدت این ماه، ۲۲ میلی‌متر بیشتر بود.

کد مطلب 6813884

