۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۵۲

وزش باد شدید در راه مرکزی؛ ناپایداری‌ هوا تا سه‌شنبه تداوم دارد

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی از وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، همراه با رگبارهای پراکنده و احتمال آبگرفتگی معابر تا سه‌شنبه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان مرکزی درخصوص بارش‌های رگباری، آبگرفتگی معابر و وزش باد شدید در استان مرکزی تا سه‌شنبه هشدار سطح زرد صادر کرده است.

بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا روز سه شنبه با توجه به گذر رگبار باران، افزایش باد نسبتا شدید در برخی از نقاط استان مرکزی پیش بینی می شود.

همچنین عمده فعالیت بارشی سامانه در استان طی ساعاتی از امروز دوشنبه به صورت رگبار و رعدوبرق و احتمال وزش باد شدید موقتی خواهد بود.

به دلیل ماهیت رگباری بارش ها در فصل بهار احتمال شدت گرفتن نقطه ای بارش ها و آبگرفتگی معابر و آبراهه ها و ایجاد رواناب وجود دارد.

هشدار سطح زرد شماره ٧ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از فعالیت سامانه بارشی صادر شده است.

کد مطلب 6805649

