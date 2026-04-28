۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۰۵

روزشمار هفته سلامت ۱۴۰۵ اعلام شد

روزشمار هفته سلامت ۱۴۰۵ با شعار «سلامت پایدار با علم و اقتدار، ایران ماندگار» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در جلسه شورای مدیران معاونت بهداشت وزارت بهداشت، شعار و روزشمار هفته سلامت ۱۴۰۵ تصویب و اعلام شد.

هفته سلامت سال ۱۴۰۵، از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

- جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ «خانواده سالم، ایران جوان»

- شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ «تاب آوری نظام سلامت، مدیریت علمی در بحران»

- یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ «رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت»

- دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ « خود مراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش »

- سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ « پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سلامت پایدار»

- چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ « تکریم شهدا و آسیب دیدگان تیم سلامت در جریان جنگ آمریکایی صهیونیستی در دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور»

- پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ « اهداء عضو، ایثار و فرصت زندگی»

حبیب احسنی پور

