پیام ترویجی اهدای خون در روزشمار هفته سلامت گنجانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان انتقال خون، گنجاندن پیام ترویجی اهدای خون در روزشمار رسمی، بخشی از سیاست‌های وزارت بهداشت برای حمایت از زنجیره تأمین خون در کشور است.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هفته سلامت، پیام‌های ترویجی سازمان انتقال خون به طیف وسیعی از مخاطبان در سراسر کشور منتقل شود.

گفتنی است هفته سلامت از روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و به مدت یک هفته تا ۳۱ اردیبهشت ماه، ادامه خواهد داشت.

روزشمار هفته سلامت:

جمعه: خانواده سالم، ایران جوان، ورزش و تحرک

شنبه: تاب آوری نظام سلامت، مدیریت علمی در بحران

یکشنبه: رسانه و ترویج علمی فرهنگ سلامت

دوشنبه: خودمراقبتی و سلامت روان مبتنی بر دانش

سه‌شنبه: پزشکی خانواده، نظام ارجاع، سلامت پایدار

چهارشنبه: تکریم شهدا و آسیب دیدگان تیم سلامت در جنگ، آینده ایران و جوانی جمعیت

پنج‌شنبه: اهدای خون، اهدای عضو، ایثار و فرصت زندگی