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۲۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

صدور احکام حبس برای ۱۲ نفر در بحرین از سوی دادگاه آل خلیفه

صدور احکام حبس برای ۱۲ نفر در بحرین از سوی دادگاه آل خلیفه

دادگاه عالی جنایی بحرین احکامی را برای ۱۲ نفر به جرم تایید حملات ایران به بحرین، انتشار اخبار کاذب، اطلاعات و تصاویر ممنوعه صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، دادگاه عالی جنایی بحرین روز دوشنبه احکامی را برای ۱۲ نفر به جرم تایید حملات ایران به بحرین، انتشار اخبار کاذب، اطلاعات و تصاویر ممنوعه صادر کرد.

در این احکام، این افراد به تایید، تشویق و تعریف از حملات ایران به بحرین و دریافت اطلاعات حیاتی و ممنوعه و انتشار آن متهم شده‌اند.

از جمله دیگر اتهامات این شهروندان بحرینی، تصویربرداری از اماکن ممنوعه علاوه بر انتشار اخبار کاذب و شایعه از طریق شبکه‌های اجتماعی در حین حملات ایران به بحرین است.

دادگاه برای ۱۲ متهم، احکام ۱۰ سال حبس و جریمه مالی به ارزش ۲۶۵۶ دلار علاوه بر مصادره اقلام توقیف شده، صادر کرد.

کد مطلب 6861135

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