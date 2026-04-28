  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۰

امهال ۱۴۱ هزارمیلیارد ریال بدهی و بخشودگی جرائم دیرکرد در بانک کشاورزی

بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۴ افزون بر ۱۴۱ هزارمیلیارد ریال امهال بدهی و ۷۷۰۰ میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، در سال گذشته ۱۴۱۵۰۹ میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و ۷۷۰۶ میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

شایان ذکر است، با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در سالی که گذشت افزون بر ۲۳۷۹۰ فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی امهال شده و جرائم وجه التزام بیش از ۷۷۲۶۰ نفر از کشاورزان خسارت دیده در کل کشور مورد بخشودگی قرار گرفته است.

کد مطلب 6813470

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها