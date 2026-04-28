امهال ۱۴۱ هزارمیلیارد ریال بدهی و بخشودگی جرائم دیرکرد در بانک کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، در سال گذشته ۱۴۱۵۰۹ میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و ۷۷۰۶ میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

شایان ذکر است، با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در سالی که گذشت افزون بر ۲۳۷۹۰ فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی امهال شده و جرائم وجه التزام بیش از ۷۷۲۶۰ نفر از کشاورزان خسارت دیده در کل کشور مورد بخشودگی قرار گرفته است.