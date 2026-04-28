تامین کامل نیازهای دیالیز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، علی علیزاده در خصوص مدیریت منابع ارزی حوزه تجهیزات پزشکی گفت: در پایان سال گذشته، اولویت پرداخت‌ها بر تسویه تعهدات سنواتی شرکت‌های فعال در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ متمرکز شد تا بستر لازم برای ثبت سفارش‌های جدید و تداوم فرآیند تأمین فراهم آید.

وی افزود: در هفته‌های اخیر، در نشست‌های تخصصی با انجمن‌های صنفی حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی و با توجه به ملاحظات مربوط به زمان‌بندی ثبت سفارش‌ها و همچنین به‌منظور پیشگیری از هرگونه اختلال در فرآیند تأمین، مقرر شد فراخوان‌هایی اعلام شود تا شرکت‌های دارای ظرفیت تولید و تأمین، بتوانند نیازهای ۶ ماهه تا یک‌ساله کشور را در بازه زمانی کوتاه‌تر پوشش دهند.

علیزاده ادامه داد: همچنین با شرکت‌های تولیدکننده‌ای که مواد اولیه آنها از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تأمین می‌شود، جلسات هماهنگی برگزار شد تا با تنوع‌بخشی به منابع تأمین و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جایگزین، پایداری خط تولید و زنجیره ارزش حفظ شود.

وی درباره مدیریت هزینه‌ها و سیاست‌گذاری قیمت نیز گفت: با توجه به نوسانات هزینه‌ای و رشد قیمت مواد اولیه، بخشی از تغییرات قیمت در حوزه تجهیزات و اقلام پزشکی متأثر از این عوامل است. در این راستا، تأکید شد که مکانیسم کمیسیون قیمت‌گذاری باید در کنار مدیریت متمرکز سهم پوشش بیمه‌ای مورد توجه قرار گیرد و این موضوع با هماهنگی شورای عالی بیمه به‌صورت دقیق و کارشناسی تدبیر شود.

سرپرست اداره‌کل تجهیزات و ملزومات پزشکی همچنین به موضوع تأمین ملزومات دیالیز اشاره کرد و گفت: با هماهنگی‌های انجام‌شده، سقف خرید راهبردی این اقلام به دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد ارتقا یافت و فیلتر دیالیز و متعلقات آن با پوشش کامل تأمین شد. در نتیجه، نیاز کشور برای حدود پنج ماه و نیم پوشش داده شده که این اقدام نقش مؤثری در تثبیت جریان تأمین و پیشگیری از هرگونه اختلال در دسترسی به این اقلام حیاتی ایفا می‌کند.