به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، فاطمه عباسی با اشاره به چالشهای جدی افراد دارای اختلال طیف اتیسم بهویژه در سنین نوجوانی و بزرگسالی اظهار کرد: افراد دارای اختلال طیف اتیسم، بهویژه پس از ۱۴ سالگی در حوزههای اجتماعی، آموزشی، مهارتآموزی و اشتغال با مسائل و محدودیتهای متعددی روبهرو هستند و بر اساس مطالعات جهانی بخش قابل توجهی از این افراد برای بهبود کیفیت زندگی خود نیازمند دریافت خدمات تخصصی توانبخشی و آموزشی هستند.
وی افزود: در همین راستا معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور شرایطی را فراهم کرده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی بتوانند با دریافت مجوز از سازمان بهزیستی و بر اساس ضوابط ابلاغی، مراکز روزانه تخصصی برای ارائه خدمات به افراد دارای اختلال طیف اتیسم سطح ۲ و ۳ در گروه سنی بالای ۱۴ سال راهاندازی کنند.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه این مراکز در قالب الگوی چهارم خدمات جامع روزانه به افراد دارای اختلال طیف اتیسم فعالیت میکنند، گفت: این مراکز به طور ویژه برای افراد دارای اتیسم متوسط تا شدید طراحی شدهاند و با فراهم کردن فضایی امن، حمایتی و تخصصی، زمینه ارائه خدمات تکمیلی و مستمر را برای این گروه فراهم میکنند.
عباسی ادامه داد: در این مراکز طیف متنوعی از خدمات از جمله مراقبتهای شخصی، آموزش مهارتهای زندگی، آموزشهای پیشحرفهای، فعالیتهای ورزشی، هنری و برنامههای توانبخشی جسمی و روانی ارائه میشود تا افراد دارای اتیسم به سطح بیشتری از استقلال فردی دست یابند و همزمان بخشی از فشارهای روانی خانوادهها نیز کاهش یابد.
وی با تأکید بر رویکرد چندبعدی و خانوادهمحور در این مراکز تصریح کرد: خدمات ارائهشده در مراکز تخصصی اتیسم بالای ۱۴ سال به صورت چندتخصصی و با مشارکت تیمی شامل روانشناس، کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، مربی و مراقب انجام میشود و علاوه بر مداخلات آموزشی و توانبخشی، برنامههای مراقبتی، تفریحی و مهارتافزایی نیز برای جامعه هدف پیشبینی شده است.
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۵۰ نفر از افراد دارای اختلال طیف اتیسم بالای ۱۴ سال در مراکز توانبخشی حرفهای بهصورت تلفیقی با سایر گروههای دارای معلولیت خدمات دریافت میکنند، اما با ایجاد مراکز تخصصی جدید، امکان پوششدهی مناسبتر به افراد دارای اتیسم با سطوح شدیدتر نیز فراهم خواهد شد.
عباسی از راهاندازی دو مرکز تخصصی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در سال گذشته دو مرکز تخصصی در استانهای کرمان و کردستان راهاندازی شد که ضمن ارائه خدمات مورد نیاز به جامعه هدف، از کمکهزینه و یارانه سازمان بهزیستی نیز بهرهمند شدهاند. برنامهریزی سازمان بهزیستی بر این است که در سال جاری نیز حداقل در ۶ استان دیگر، این مراکز با مشارکت بخش غیردولتی تأسیس و راهاندازی شوند تا دسترسی خانوادهها به خدمات تخصصی برای افراد دارای اختلال طیف اتیسم تسهیل شود.
