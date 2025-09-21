راه اندازی هشتمین مرکز اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت: با توجه به نیاز مبرم خانواده‌های دارای فرزند با اختلال طیف اوتیسم و درخواست جمعی از این خانواده‌ها بررسی جامعی در خصوص مشکلات پیش روی این خانواده‌ها در زمینه مراقبت به ویژه در گروه با اختلال شدید و خیلی شدید صورت پذیرفت که منتج به تصمیم برای توسعه، ارتقا و تنوع در خدمات تخصصی پیش بینی شده برای این گروه شد.

وی هدف از ایجاد این مراکز را حمایت از خانواده‌ها و ایجاد فرصتی برای تجدید قوا و روحیه آنها برای مراقبت از عضو دارای اختلال طیف اوتیسم اعلام کرد و گفت: در این مراکز افراد واجد شرایط پذیرش شده از خدمات توانبخشی، آموزشی، هنری و تفریحی برخوردار می‌شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی ادامه داد: در حال حاضر مراکز اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم به تعداد ۸ مرکز در استان‌های کرمانشاه، خراسان شمالی، خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران و یزد در حال فعالیت است که سه مرکز در استان‌های یزد و خراسان شمالی و کرمانشاه طی ۶ ماه اخیر راه اندازی شده است.

گفتنی است پذیرش در خانه‌های مذکور، موقت بوده و به منزله پذیرش دائم و قطع ارتباط با خانواده نیست. خانه‌های اقامت موقت افراد دارای اختلال طیف اوتیسم به دو دسته در محدوده سنی ۵ تا ۱۴ سال و ۱۵ سال به بالا تقسیم بندی می‌شوند.