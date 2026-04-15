به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بهزیستی در حوزه اختلال طیف اتیسم اظهار کرد: این سازمان توجه ویژهای به مداخلات بهنگام و نقشآفرینی خانوادهها در فرآیند توانبخشی دارد و در همین راستا برنامه مداخلات خانوادهمحور با الهام از الگوی توانبخشی مبتنی بر جامعه طراحی و اجرا شده است.
وی افزود: در این برنامه، فعالیت اصلی مداخلات بر عهده والدین است و ارزیابی، هدایت و نظارت بر روند اجرا توسط متخصصان حوزههای توانبخشی و آموزشی انجام میشود.
تدوین بسته آموزشی روزنه
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر اهمیت نقش خانوادهها در اثربخشی مداخلات ادامه داد: بسته آموزشی روزنه بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی این برنامه در مراکز ارائه خدمات مورد استفاده قرار میگیرد تا فرآیند مداخلات در مرکز و محیط خانواده بهصورت همزمان و هماهنگ پیش رود.
عباسی تصریح کرد: این بسته شامل پنج کتابچه آموزشی و مجموعهای از اسباببازیهای هدفمند است و با هدف درگیرسازی والدین در فرآیند توانبخشی طراحی شده است. والدینی که در قالب این برنامهها آموزش میبینند به این باور میرسند که میتوانند نقش مؤثری در بهبود وضعیت فرزند خود ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: مشارکت در این برنامه مستلزم برخورداری والدین از ویژگیهایی همچون انگیزه، توان همکاری و فرصت حضور مستمر در فرآیندهای آموزشی است.
عباسی همچنین از تدوین مجموعهای از منابع آموزشی برای خانوادهها خبر داد و گفت: در راستای ارتقای سطح آگاهی خانوادههای دارای فرزند با اختلال طیف اتیسم، ۹ عنوان کتابچه آموزشی تدوین شده که از طریق مراکز روزانه آموزشی و توانبخشی در سراسر کشور در اختیار این خانوادهها قرار میگیرد.
وی در ادامه به اجرای بسته بتا بهزیست اشاره کرد و افزود: با توجه به تنوع برنامههای غربالگری، تشخیص و مداخلات مرتبط با اتیسم در سطح جهان، این بسته با هدف یکپارچهسازی، بهروزسازی و ارتقای کیفیت خدمات در کشور طراحی شده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور تأکید کرد: این برنامه با تمرکز بر سنین طلایی مداخلات یعنی ۲ تا ۵ سال در قالب یک برنامه کشوری و با همکاری مراکز غیردولتی آموزشی و توانبخشی تحت نظارت سازمان اجرا میشود.
به گفته عباسی، آموزش نیروهای تخصصی مراکز نیز از الزامات این برنامه است و دورههای آموزشی در حوزههایی از جمله شناسایی علائم، غربالگری، تشخیص و مداخلات تخصصی نظیر روشهای TEACCH، ABA، مداخلات حسی و بازیدرمانی برگزار میشود.
وی افزود: محتوای این آموزشها در قالب ۹ بسته آموزشی با عنوان «بتا بهزیست» تدوین و در اختیار مراکز قرار گرفته است.
راهاندازی دبیرخانه هماندیشی اولیای اتیسم
عباسی در ادامه از راهاندازی «دبیرخانه هماندیشی، کیفیتبخشی و توانمندسازی اولیای افراد با اختلال طیف اتیسم» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف انسجامبخشی به خدمات، تحقق حکمرانی مشارکتی، شناسایی دقیق نیازهای خانوادهها و ارتقای کیفیت حمایتهای ارائهشده انجام شده است.
وی افزود: این دبیرخانه با استقرار در استان خراسان رضوی بهعنوان استان معین، زمینه مشارکت فعال خانوادهها در فرآیند برنامهریزی، نظارت و بهبود خدمات را فراهم میکند.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: در همین راستا، فراخوان عمومی از خانوادههای دارای فرد با اختلال طیف اتیسم در سراسر کشور انجام شده و از آنها دعوت شده است تا در صورت دارا بودن شرایط لازم، برای عضویت در گروههای منتخب استانی اقدام کنند.
عباسی خاطرنشان کرد: تاکنون در ۶ استان شامل چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، گلستان و یزد فرآیند بررسی رزومهها و انتخاب نمایندگان انجام شده و نمایندگان به استان معین معرفی شدهاند.
وی تأکید کرد: در سایر استانها نیز پس از فراهم شدن شرایط لازم، فرآیند انتخاب نمایندگان و تکمیل ساختار دبیرخانه اطلاعرسانی خواهد شد.
عباسی در پایان گفت: مجموعه این اقدامات گامی مؤثر در جهت توانمندسازی خانوادهها، ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای اختلال طیف اتیسم و بهبود سیاستگذاریهای حمایتی در این حوزه به شمار میرود.
نظر شما