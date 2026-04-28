خادمان رضوی به بیمارستان برازجان رفتند؛ دیدار با خانواده شهدای دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام فرخنده دهه کرامت، خادمان حرم مطهر حضرت علی‌ بن‌ موسی‌ الرضا (ع) صبح سه شنبه با حضور در بیمارستان شهید صادق گنجی برازجان، عطر و معنویت خاصی را به این مرکز درمانی بخشیدند.

این کاروان معنوی که حامل پرچم متبرک آستان مقدس رضوی بود، مورد استقبال گرم مسئولان بیمارستان، کادر درمانی و بیماران قرار گرفت.

در این مراسم، خادمان حرم رضوی ضمن ادای احترام به ساحت مقدس امام رضا (ع)، با ذکر صلوات خاصه و مدیحه‌سرایی، فضایی سرشار از نور و امید را در میان بیماران و کارکنان بیمارستان ایجاد کردند.

دیدار خادمان روی با خانواده شهید دانیال احسانی فرد

همزمان با دهه کرامت و در آستانه سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع)، جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی با همراهی حجت الاسلام مصلح امام جمعه دشتستان با حضور در منزل شهید مدافع وطن «دانیال احسانی فرد» در برازجان با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

خادمان در این دیدار ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام که در «جنگ رمضان» به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، با اهدای متبرکات رضوی، فضای خانه را به عطر حرم امام هشتم (ع) معطر کردند.

دیدار با خانواده شهید تمیمی و شهید تنگستانی

همزمان با دهه کرامت و در آستانه سالروز میلاد حضرت امام رضا (ع) جمعی از خادمان بارگاه منور رضوی با همراهی امام جمعه دشتستان با حضور در منزل شهید جاویدالاثر محمدحسن تمیمی از شهدای مدافع وطن در برازجان، با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

همچنین جمعی از خادمان رضوی با حضور در منزل شهید مدافع وطن «اسماعیل شجاع تنگستانی» در برازجان با خانواده این شهید گرانقدر دیدار و یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.

خادمان در این دیدار ضمن تجلیل از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام که در «جنگ رمضان» به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، با اهدای متبرکات رضوی، فضای خانه را به عطر حرم امام هشتم (ع) معطر کردند.