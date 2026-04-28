عبدالحمید نقره کار، استاد برجسته معماری درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، استاد مهندس «عبدالحمید نقره کار» نظریه پرداز برجسته معماری ایرانی اسلامی در سن ۸۳ سالگی درگذشت. این عضو هیات امنای فرهنگستان هنر، طی ۴۵ سال سمت استادی در دانشگاه علم و صنعت، با نگاهی معناگرایانه و ارزش محور به معماری و شهرسازی سبکی نو در قلمرو تخصصی خود ایجاد کرده و مولف صدها کتاب و مقاله علمی و فرهنگی و هنری در حوزه حکمت هنر اسلامی- ایرانی و پژوهشگر نمونه حائز جوایز ملی نظیر فارابی و شیخ بهایی بود.

صدها اثر فاخر معماری به جا مانده از وی نظیر توسعه حرم عبدالعظیم و مصلی شهر ری ،مشاوره معماری حرم نجف و کربلا، تالار قران همدان، مساجد دانشگاه علامه طباطبایی و علم صنعت قابل ذکرست.استاد نقره کار به تعلیم هزاران دانشجو در دانشگاه های تهران و تبریز و قم و مشهد پرداخته بود.کرسی های نظریه پردازی معماری وی با تدریس دروس مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زیبایی، معماری اسلامی، حقوق در معماری،بررسی تطبیقی معماری،سیر اندیشه ها در معماری، توجه به شاخصه های ارزش مدار بومی و ملی در طراحی مسکن و محله و شهر از وجوه اختصاصی فعالیت نظری وی بود. وی ریاست کرسی نظریه پردازی معماری و شهرسازی و مدیریت مرکز تحقیقات و قطب علمی معماری اسلامی و ریاست کارگروه معماری و شهرسازی، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی را بر عهده داشت.

مهندس نقره کار همچنین از پیشکسوتان انقلاب اسلامی بوده و سوابقی چون قائم مقام شهید رجایی در اموزش و پرورش، رئیس انجمن اسلامی معلمان کشور، مسئول گزینش کشوری ،مدیر روابط عمومی ستاد استقبال امام خمینی ،موسس بسیج اساتید و مسئولیت هایی در حوزه فرهنگی، هنری و علمی را در کارنامه خود داشت.