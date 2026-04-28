آبفای گیلان سامانه ۱۲۲ را با فناوری GIS هوشمند کرد

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حیاتی استفاده از تکنولوژیهای نوین در مدیریت بهینه زیرساختهای شهری و روستایی اظهار کرد: در راستای ارائه خدمات مطلوبتر و واکنش سریع به نیازهای مشترکین، فرآیند جدیدی بر پایه تحلیل دادههای مکانی در معاونت بهرهبرداری پایهگذاری شده است؛ بر این اساس، روزانه لیست کاملی از حوادث و تماسهای برقرار شده با مرکز ارتباط با مشتریان (سامانه ۱۲۲) از سیستم مدیریت امداد و حوادث آبفا دریافت و پایش میشود.
وی در خصوص نحوه پردازش و تحلیل این اطلاعات افزود: دادههای دریافتی روزانه پس از پایش اولیه و آنالیز دقیق شامل تفکیک حوادث تکراری، غیرمرتبط، برگشتی، در دست اقدام و خاتمهیافته و ... ، وارد نرمافزار GIS میشوند. خروجی این فرآیند تخصصی، تولید نقشههای حوادث تعیینتکلیفنشده در سطح استان گیلان به تفکیک شهرستانها و امور تابعه است.
معاون بهرهبرداری آبفای گیلان نقش این فناوری را در ارتقای سطح تصمیمگیریهای مدیریتی بسیار کلیدی خواند و تصریح کرد: تلفیق دادههای سامانه امداد با نقشههای GIS، دیدی جامع، تحلیلی و مبتنی بر واقعیتهای میدانی به مدیران ارشد سازمان ارائه میدهد. با استفاده از این ابزار، نه تنها عملکرد مناطق مختلف در هر امور به دقت و به صورت مستمر ارزیابی میشود، بلکه شهرستانهای دارای تعداد بالای حوادث نیز به وضوح مشخص میگردند.
حسنی ادامه داد. این شفافیت اطلاعاتی به حوزه مدیریت اجازه میدهد تا با شناخت علت یا علل بروز حوادث در یک شهرستان خاص، برنامهریزیهای پیشگیرانه و تصمیمگیریهای هدفمندی را برای رفع اصولی آنها اتخاذ نماید.
حسنی در پایان، با اشاره به رسالت اصلی شرکت آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: مدیریت نوین نیازمند بهرهگیری از پتانسیلهای علمی روز است؛ استفاده ما از فناوری GIS صرفاً یک اقدام نرمافزاری نیست، بلکه یک استراتژی مدیریتی برای بهینهسازی منابع و کاهش زمان رسیدگی به اتفاقات است. هدف نهایی از پیادهسازی این سیستم در معاونت بهرهبرداری، تضمین ارائه خدمات مطلوب آبرسانی و ارتقای چشمگیر شاخصهای توزیع آب از لحاظ «کیفیت» و «کمیت» برای مشترکین شریف و فهیم در سراسر استان گیلان میباشد.
