بابلسر میزبان کنفرانس ملی GIS در صنعت برق کشور می شود

منوچهر جعفري در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اولين همايش ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني (GIS ) در برنامه ريزي ، طراحي و نظارت ، مديريت بهينه و بهره برداري شبكه هاي برق كشور و.... با هداف تبيين كاربردهاي سامانه اطلاعات مكاني در مديريت بهينه صنعت برق كشور در 25 و 26 آذر ماه سال 88 در محمودآباد برگزار شد.

وي محورهاي همايش اولين كنفرانس ملي GIS ، آشنايي با سامانه اطلاعات مكاني مرتبط با صنعت برق ،تبيين مدل مفهومي كاربردهاي سامانه هاي اطلاعات مكاني در صنعت برق ، اقلام اطلاعات مكاني و توصيفي ، مكانيزم هاي جمع آوري ، نگهداري و بروزآوري اطلاعات مكاني ، نقش سامانه اطلاعات مكاني در اصلاح الگوي مصرف ، ارتباط GIS صنعت برق با ديگر تاسيسات شهري ، كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در مديريت توسعه و بهره برداري از شبكه هاي توزيع ، GIS و توسعه و احداث شبكه هاي توزيع ، مكان يابي بهينه ايستگاههاي توزيع هوايي و زميني ، اتوماسيون شبكه هاي توزيع ، مديريت بر اتفاقات شبكه و حوادث و ....

برشمرد.

مديرعامل شركت توزيع برق مازندران موضوعات دومين كنفرانس ملي GIS كه در 10 و 11 اسفند ماه در بابلسر برگزار خواهد شد را تبيين مدل مفهومي GIS در صنعت برق ، مكان يابي بهينه مراكز توليد پراكنده ، مديريت پخش بار ، مسيريابي بهينه خطوط انتقال و توزيع ، مديريت حقوقي و زيست محيطي صنعت برق ، مديريت املاك و مستغلات صنعت برق ، پدافند غيرعامل و تعمير و نگهداري تاسيسات برق ، برنامه ريزي و توسعه و خدمات مشتركين برق ، طراحي و نظارت بر احداث شبكه هاي برق ، طراحي و راه اندازي شبكه هوشمند ، طراحي مكانيزم جمع آوري و بروزآوري اطلاعات شبكه با رويكرد GIS و... دانست.

جعفري بسترهاي IT در پياده سازي GIS و SDL ، مشكلات و چالشهاي سخت افزاري و نرم افزاري سازمانها براي پياده سازي، چالشهاي مديريتي امنيت اطلاعات در بكارگيري سيستمهاي نرم افزاري كاربردي روزآمد GIS و SDL ايران و جهان ، آموزش و فرهنگسازي ، ظرفيت هاي علمي و پژوهشي و آموزشي در ايران ، روشهاي نوين آموزش و انتقال تجربيات ، پايگاههاي اطلاع رساني ، بررسي نقش و جايگاه مشاورين در توسعه . ترويج فرهنگ استقرار SDL و GIS را از ديگر محورهاي دومين كنفرانس ملي GIS در مازندران بيان كرد.

وي با بيان اينكه GIS طرحي ملي است ، خاطرنشان كرد : اين طرح ملي نخستين بار در مازندران كليد خورد و مازندران از فعالترين استانهاي كشور در اجراي اين طرح انتخاب و شهرستان بابلسر به عنوان پايلوت ملي اجراي طرح شناسايي و طرح مذكور در آنجا به مرحله اجرا در آمد و پس از آن در ساير شهرهاي مازندران نيز اجرايي شد.

وي تصريح كرد: GIS در بخش هاي زيرساخت هاي مخابراتي و رفع بسياري از چالشها در اين حوزه موثر است.

وي از كليه اساتيد ، پژوهشگران ، صاحبنظران ، كارشناسان ودانشجويان خواست تا نتايج تحقيقات و تجربيات خود را به صورت مقاله تدوين و به دبيرخانه كنفرانس ارسال کنند.