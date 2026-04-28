مطرح شدن رقیب جدید برای نتانیاهو؛ چالش پیچیده در انتخابات آتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نتایج یک نظرسنجی جدید در اراضی اشغالی بعد از اعلام تشکیل یک ائتلاف جدید در رژیم صهیونیستی از سوی احزاب نفتالی بنت و یائیر لاپید نخست وزیران پیشین این رژیم نشان می دهد این ائتلاف جدید با نام «با هم» بر حزب لیکود به سرکردگی نتانیاهو پیشی گرفته است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو در برابر یک معادله انتخاباتی پیچیده قرار گرفته است. اردوگاه وی اکثریت آراء را در انتخابات آتی نخواهد داشت.

اعلام ائتلاف جدید از سوی بنت و لاپید برای مشارکت در انتخابات آتی در اراضی اشغالی و ایجاد یک گزینه سیاسی جایگزین برای رقابت با نتانیاهو و کنار زدن وی از قدرت صورت گرفته است.