فرماندهان ارتش: نتانیاهو به دنبال قربانی کردن دیگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» به نقل از مقامات ارتش این رژیم گزارش داد که اعلام بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در شنبه گذشته مبنی بر دستور او به ارتش برای پاسخ قاطع به حزب‌الله در لبنان، نمایشی از قدرت برای کاهش فشار داخلی و تلاشی برای انداختن مسئولیت به گردن ارتش به بهانه عدم دستیابی به نتایج مطلوب است.

مقامات ارشد ارتش توضیح دادند که بیانیه نتانیاهو، تلاشی گمراه‌ کننده برای کاهش فشار عمومی است و هیچ تغییر واقعی در دستورالعمل‌های ارتش وجود ندارد.

این منابع افزودند که بیانیه نتانیاهو تصادفی نبوده، بلکه با هدف انداختن مسئولیت عدم دستیابی به نتایج مطلوب به گردن ارتش است. آنها تأکید کردند که این روند با دقت طبق دستورالعمل‌های سیاسی و برنامه‌های دیکته شده توسط دونالد ترلمپ رئیس‌جمهور آمریکا در اعلام آتش بس در لبنان انجام می‌شود.

به نوشته این روزنامه، این اولین بار نیست که در هفته‌های اخیر بین ارتش و سطح سیاسی بر سر عملیات نظامی در لبنان اختلاف نظر پیش می‌آید. در اوایل ماه، یک افسر ارشد در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که عملیات در لبنان با هدف خلع سلاح حزب‌الله نیست و تل آویو به این هدف نخواهد رسید.

به گزارش یسرائیل هیوم، این اختلافات تنها بخشی از احساس فزاینده‌ای در داخل ارتش و نهاد امنیتی است که معتقد است نتانیاهو به دنبال «قربانی» برای انداختن مسئولیت نتایج ناامید کننده جنگ در لبنان و ایران به دوش دیگران است.

این روزنامه افزود که نتانیاهو ممکن است مسئولیت جنگ در ایران را به گردن موساد اندازد و در خصوص جنگ در لبنان نیز ممکن است ارتش اسرائیل را در این زمینه متهم نشان دهد.

یسرائیل هیوم می‌افزاید که همزمان با تشدید اصطکاک بین سطوح سیاسی و نظامی، وضعیت میدانی در عرصه جنگی پیچیده‌تر می‌شود. ارتش در حال حاضر بر مناطق متعددی در جنوب لبنان تسلط دارد، اما محدودیت حرکت آن، توانایی برای تأمین حفاظت کامل از شهرهای شمالی و نیروهای مستقر در میدان را مختل می‌کند.

این روزنامه می‌افزاید که محدودیت فعالیت ارتش، دستورالعملی مطمئن برای ایجاد کشته‌ها و زخمی‌های بیشتر در ارتش رژیم صهیونیستی و افزایش ناامیدی در میان نیروهای ارتش است. شرایط کنونی، با توجه به حجم نیروها و ماهیت حضور در میدان و محدودیت آزادی عمل ارتش و نوع سلاح طرف مقابل و همچنین انگیزه حزب‌الله برای جنگ یچیده‌تر از قبل شده است.