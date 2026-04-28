پرستاران در صدر شهدای حوزه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، احمد نجاتیان، با اشاره به تجربه بحرانهای متعدد حوزه سلامت کشور در سال گذشته، اظهار داشت: کشور در طول یک سال اخیر با چندین بحران جدی و پیدرپی مواجه شد که فشار سنگینی را بر تمامی بخشها، به ویژه نظام سلامت وارد کرد؛ در خرداد ۱۴۰۴ جنگ ۱۲ روزه را تجربه کردیم که پس از سالها، یک حمله نظامی و شرایطی خاص و متفاوت برای کشور رقم زد و خوشبختانه نظام سلامت توانست با مدیریت مناسب، این شرایط را به خوبی کنترل کند.
وی افزود: پس از آن نیز حوادث تلخ دیماه و سپس جنگ رمضان رخ داد که این اتفاقات به صورت متوالی فشار مضاعفی بر سیستم درمانی کشور وارد کرد. با این حال، نظام سلامت تلاش کرد با مدیریت دقیق، هم آمادگی خود را حفظ کند و هم خدمات روزمره مورد نیاز مردم را بدون وقفه ارائه دهد.
نجاتیان با تأکید بر نقش کلیدی جامعه پرستاری در این شرایط، تصریح کرد: حضور پرستاران در خط مقدم ارائه خدمات درمانی بسیار حائز اهمیت بود. در روزهایی که بسیاری از مشاغل تعطیل شده بودند و به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه که تهران به شدت تعطیل شده بود، بیمارستانها و مراکز اورژانس، چه در بخش پیشبیمارستانی مانند اورژانس ۱۱۵ و چه در مراکز درمانی، به صورت کامل در آمادهباش بودند و خدماترسانی بدون وقفه ادامه داشت.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در طول این جنگ ها، تمامی مرخصیهای پرستاران لغو شد و حتی افرادی که در مرخصی بودند نیز به محل کار بازگشتند و در ایام نوروز نیز عملاً امکان اعطای مرخصی برای بسیاری از همکاران فراهم نشد و حتی برخی از پرستاران نتوانستند از مرخصیهای باقیمانده سال ۱۴۰۴ خود استفاده کنند که این مرخصیها برای استفاده در سالهای آینده ذخیره شد. این شرایط نشاندهنده آمادگی کامل جامعه پرستاری برای ارائه خدمات در سختترین شرایط است.
وی با اشاره به مخاطرات حرفه پرستاری، گفت: به دلیل قرار گرفتن پرستاران در خط مقدم مواجهه با بحرانها، بیشترین آمار شهدای حوزه سلامت نیز به این قشر اختصاص دارد. تاکنون از میان گروههای مختلف نظام سلامت، ۱۱ شهید در حوزه پرستاری شناسایی شدهاند که بالاترین نسبت در میان سایر گروهها است و پیشبینی میشود با تکمیل آمار، این تعداد افزایش یابد.
نجاتیان در ادامه به یکی از نمونههای برجسته ایثار در حوزه پرستاری اشاره کرد و گفت: یکی از جلوههای بارز فداکاری در جامعه پرستاری، اقدام خانم ندا سلیمی بود که به عنوان نماد ایثار و ازخودگذشتگی شناخته شد و توانست با به خطر انداختن جان خود، ۳ نوزاد را نجات دهد. این اقدام بازخورد گستردهای در سطح کشور داشت، بهگونهای که رئیسجمهور نیز از این فداکاری تقدیر کرد و رسانهها توجه ویژهای به آن نشان دادند. در واقع، چنین صحنههایی در کشور کم نیست و اگر امکان ثبت و مستندسازی همه آنها وجود داشت، مردم بهتر میتوانستند عمق ایثار و دشواری انتخاب میان جان خود و نجات بیماران را درک کنند.
وی با اشاره به وضعیت مطالبات پرستاران، افزود: یکی از چالشهای همیشگی در حوزه پرستاری، موضوع معوقات است که در مقاطعی به ۷ تا ۸ ماه نیز میرسید. با این حال، در اسفند سال گذشته و با پیگیریهای وزارت بهداشت و حمایت دولت، بخشی از این معوقات معادل ۲ تا ۳ ماه به طور میانگین در کشور پرداخت شد. هرچند این پرداختها بخشی از حقوق معوقه پرستاران بوده، اما در شرایط سخت مالی دولت، اقدامی قابل توجه محسوب میشود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: همچنین سرانهای مالی به دانشگاههای علوم پزشکی اختصاص یافت تا میان کارکنان توزیع شود که البته میزان آن محدود بود و نحوه توزیع نیز در دانشگاهها متفاوت انجام شد، اما همین اقدام نشاندهنده توجه دولت به شرایط کادر درمان است. با این حال، انتظار جامعه پرستاری این است که دولت با نگاه ویژهتری به نیروهای خدمتگزار، به ویژه در شرایط بحرانی، توجه کند.
وی یادآور شد: در این راستا، نامهای نیز به رئیسجمهوری ارسال شده تا شرایط ویژهای برای تمامی نیروهای خدمترسان در نظر گرفته شود و در جریان بحرانها، مردم به خوبی مشاهده کردند در حالیکه بسیاری از بخشها تعطیل بودند، نیروهایی همچون پرستاران، آتشنشانان، نیروهای هلالاحمر، کارکنان خدمات شهری و رسانهها بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دادند و نقش مؤثری در مدیریت شرایط ایفا کردند.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور با اشاره به تعطیلی گسترده ادارات در جریان جنگ، گفت: از ۹ اسفند ۱۴۰۴، بسیاری از ادارات به صورت تعطیل یا دورکار بودند و این وضعیت حدود ۴۵ روز ادامه داشت، در حالی که حوزه سلامت نه تنها تعطیل نشد، بلکه با توان بیشتری به ارائه خدمات ادامه داد. این موضوع نشان میدهد که باید در سیاستگذاریها توجه ویژهتری به این حوزه صورت گیرد.
وی همچنین به تعامل با مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: در ایام جنگ، سازمان نظام پرستاری میزبان کمیته بحران کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود و گزارشی از فعالیتها ارائه شد. اعضای کمیسیون نیز قول دادند که این مسائل در سیاستگذاریها مدنظر قرار گیرد و امیدواریم این وعدهها به اقدامات عملی و مؤثر تبدیل شود.
نجاتیان با اشاره به تشکیل کارگروه پرستاری در ریاستجمهوری در سال گذشته، گفت: با وجود تشکیل این کارگروه، متأسفانه هیچیک از مصوبات آن به صورت کامل و نهایی اجرایی نشد و انتظار میرود در آینده، تصمیمات اتخاذ شده با جدیت بیشتری پیگیری و عملیاتی شود.
وی با تأکید بر رویکرد جامعه پرستاری در قبال شرایط کشور، بیان کرد: در این مقطع، هدف ما بههیچوجه طرح گلایه یا مطالبهگری صرف نیست و بهدنبال سهم خواهی از شرایط به وجود آمده نیز نیستیم، بلکه معتقدیم توجه ویژه به نیروهای خدمتگزار، یک ضرورت برای منافع ملی و تقویت کارآمدی کشور در بحرانهاست.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: انتظار ما این است که همه نیروهای خدمترسان، به ویژه آن دسته از مشاغلی که در شرایط بحرانی نقش تعیینکننده دارند، به صورت ویژه دیده شوند. در برنامه هفتم پیشرفت نیز نمایندگان مجلس موضوع فوقالعاده خاص کارکنان را پیشبینی کردهاند و اکنون این انتظار وجود دارد که دولت این ظرفیت قانونی را برای مشاغل خاص فعال کند.
وی تصریح کرد: تجربه بحرانهای اخیر به خوبی نشان داد که کدام مشاغل در خط مقدم قرار دارند و نقش حیاتی ایفا میکنند. طبیعتاً امکان یکسانسازی امتیازات برای همه گروهها وجود ندارد و باید با رعایت عدالت، میزان تأثیرگذاری و اهمیت هر شغل در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمگیریها هدفمند و اثربخش باشد.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری ادامه داد: در حال حاضر پیگیر اجرای این موضوع هستیم و امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا بتوان گامهای عملی در جهت بهبود وضعیت نیروهای خدمتگزار برداشت.
وی با اشاره به نقش مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: انتظار میرود نمایندگان مجلس، به ویژه اعضای کمیسیون بهداشت و درمان که در ایام بحران و حتی در زمان بمباران با حضور میدانی در بیمارستانها از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتند، در این حوزه نیز توجه ویژهای داشته باشند و زمینه تحقق این مطالبات را در فرآیندهای قانونی و اجرایی فراهم کنند.
