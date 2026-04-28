۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

جهش ۳.۵ برابری صادرات گاز ایران به ترکیه

مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دو ماه نخست ۲۰۲۶ با کاهش ۳ درصدی مواجه شد، اما صادرات گاز ایران به ترکیه جهش ۳.۵ برابری را ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اداره آمار ترکیه، ارزش مبادلات تجاری ایران و ترکیه در دو ماه نخست سال میلادی جاری به ۹۱۸ میلیون دلار رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳ درصدی را نشان می‌دهد.

بر اساس این گزارش، صادرات ترکیه به ایران در ماه‌های ژانویه و فوریه ۲۰۲۶ با افت ۱۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۴۵۳ میلیون دلار رسیده است. ترکیه در دوره مشابه سال گذشته ۵۲۴ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

در مقابل، واردات ترکیه از ایران در همین بازه زمانی رشد ۱۰ درصدی داشته و از ۴۲۴ میلیون دلار در سال قبل به ۴۶۵ میلیون دلار افزایش یافته است.

مرکز آمار کمیسیون اروپا اعلام کرده است صادرات گاز ایران به ترکیه در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۹۳۰ میلیون مترمکعب رسیده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۳.۵ برابری را تجربه کرده است. ایران در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ مجموعاً ۲۷۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر کرده بود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد صادرات گاز طبیعی ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۵ نیز با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۸ میلیارد و ۱۷۰ میلیون مترمکعب رسیده بود.

کد مطلب 6813645
محمدحسین سیف اللهی مقدم

