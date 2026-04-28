لنج صیادی متخلف در آب های استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دوم محسن منفردیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خواسته بر حق جامعه صیادان قانونمند و مسئولین استانی و محلی مبنی بر برخورد قاطع با صید ممنوعه و مخرب ترال اظهار کرد: یگان حفاظت منابع آبزیان استان با بهره‌گیری از منابع و به‌کارگیری حداکثری نیروی انسانی و تجهیزات در دسترس، در راستای اجرای طرح کنترل و بازرسی لنج‌های صیادی در مبادی ورودی و خروجی صیادی (اسکله‌ها)، در اسکله صیادی جفره، به‌محض ورود یک فروند لنج صیادی، با رعایت همه موازین شرعی و قانونی، مورد بازدید نظارتی قرار داد.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان استان بوشهر افزود: در جریان بازدید از شناور، مقدار سه هزار کیلوگرم محصولات صید شده کشف شد که پس از کارشناسی صید توسط کارشناس مربوطه مشخص گردید صید این شناور با روش ممنوعه ترال انجام شده است.



سرهنگ منفردیان تصریح کرد: برای شناور متخلف، پرونده تخلفات صیادی تشکیل و جهت رسیدگی، به مراجع قضایی و کمیسیون تخلفات صیادی ارجاع شد.