سرهنگ علیرضا ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر، از وارد آمدن خسارات قابل توجه به بافتهای مسکونی در پی حملات اخیر خبر داد و اظهار کرد: در محلات دروازهری، کارگر، پردیسان، شهرک ولایت و محدوده میدان بسیج، در هر محله بیش از ۲۰۰ منزل مسکونی دچار آسیب شدهاند.
وی در ادامه با تبیین روند اقدامات اجرایی پس از وقوع این خسارات بیان کرد: پس از پایان عملیات آواربرداری که با مشارکت نیروهای تخصصی هلال احمر، شهرداری و مجموعه مدیریت بحران انجام شد، گروههای جهادی با رویکرد محلهمحور وارد میدان شدند و فرآیند پاکسازی و آغاز بازسازی را در دستور کار قرار دادند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قم با اشاره به ساختار هماهنگی در این عملیات افزود: نقش نهادها و سازمانها در این عرصه بیشتر در قالب حلقههای میانی و ایجاد انسجام و ساماندهی فعالیتها تعریف شده بود، در حالی که بار اصلی اقدامات بر دوش نیروهای مردمی، اصناف و کارگران قرار داشت که حضوری مؤثر و کمنظیر از خود به نمایش گذاشتند.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در عبور از بحران گفت: حضور داوطلبانه اقشار مختلف مردم، عامل اصلی تسریع در روند ترمیم خسارات بود و این همراهی، جلوهای از همبستگی اجتماعی را در شرایط دشوار به نمایش گذاشت.
ایراندوست در بخش دیگری از سخنان خود به نقش قرارگاه مردمی فتح اشاره کرد و افزود: این قرارگاه با بهرهگیری از ظرفیت نیروهای متخصص و نصابهای شیشه، مسئولیت جبران بخش عمدهای از خسارات را بر عهده گرفت، بهگونهای که حدود ۸۰ درصد آسیبها مربوط به شکستگی و تخریب شیشهها بوده است.
وی همچنین به ارزیابیهای فنی انجامشده اشاره کرد و ادامه داد: تیمهای کارشناسی ستاد بازسازی استان، واحدهای آسیبدیده را در چهار سطح مختلف، از خسارات جزئی تا تخریب کامل سازه، دستهبندی کردهاند تا بر اساس این سطحبندی، اقدامات لازم برای تعمیر یا بازسازی اساسی بهصورت دقیق و هدفمند انجام شود.
