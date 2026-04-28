بیش از ۱۹۳ هزار ناوگان باری از مرز بازرگان تردد کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، هاوری مدرس در این زمینه با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه مرزی بازرگان در مبادلات تجاری کشور،اظهار کرد: پایانه مرزی بازرگان به عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور، سهم قابل توجهی در جابجایی کالا ایفا می‌کند.

وی افزود: در یکسال گذشته در مجموع ۱۹۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه ناوگان از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده‌اند که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۳۸۲ دستگاه ورودی و ۷۱ هزار و ۷۹۷ دستگاه خروجی بوده است.

مدرس با اشاره به موقعیت جغرافیایی این مرز افزود: قرارگیری مرز بازرگان در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، آن را به یکی از پرترددترین و مهم‌ترین پایانه‌های مرزی کشور تبدیل کرده است.

وی در ادامه به عملکرد حوزه مسافری این پایانه مرزی در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۴۳۱ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه مرزی بازرگان تردد کرده‌اند که نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس اداره ترانزیت اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به تردد مسافران افزود: در این مدت مجموع تردد مسافران ایرانی و خارجی از پایانه مرزی بازرگان به بیش از ۹۹۱ هزار نفر رسیده که بیانگر نقش مهم این پایانه در جابجایی مسافران بین‌المللی است.

مدرس با تأکید بر اهمیت ارتقاء خدمات در پایانه‌های مرزی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل فرآیندهای تردد و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر در مرز از جمله برنامه‌های در حال اجرا برای بهبود خدمات‌رسانی و کاهش زمان انتظار مسافران و ناوگان است.