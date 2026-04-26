محموله بزرگ دارویی و تجهیزات درمانی ترکیه از مرز بازرگان وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: این محموله به صورت داوطلبانه و در جهت اثبات دوستی دو ملت ترکیه و ایران در شرایط سخت از طریق گذرگاه مرزی بازرگان به کشور منتقل شده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: دولت ترکیه بهصورت داوطلبانه آمادگی خود را برای ارسال این کمکها اعلام کرده و پس از هماهنگیهای لازم با محمدحسن حبیباللهزاده؛سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و پیرحسین کولیوند؛رئیس جمعیت هلال احمر کشور فرآیند تهیه و انتقال این اقلام انجام شده است.
وی افزود: این محموله با مشارکت مراکز درمانی استانها و شهرهای مختلف ترکیه جمعآوری شده و شامل حجم قابل توجهی از سرم، انواع دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاههای تخصصی است.
به گفته محبوبی، در میان اقلام ارسالی، تجهیزات حیاتی از جمله دستگاههای رادیولوژی، سونوگرافی، ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب و مانیتورهای بیمارستانی موجود است.
نظر شما