  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

محموله بزرگ دارویی و تجهیزات درمانی ترکیه از مرز بازرگان وارد کشور شد

ارومیه - مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: در اقدامی انسان‌دوستانه و در راستای تقویت ظرفیت‌های درمانی کشور، ۱۶ تریلی حامل دارو، اقلام پزشکی و سرم از سوی دولت ترکیه وارد ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: این محموله به صورت داوطلبانه و در جهت اثبات دوستی دو ملت ترکیه و ایران در شرایط سخت از طریق گذرگاه مرزی بازرگان به کشور منتقل شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: دولت ترکیه به‌صورت داوطلبانه آمادگی خود را برای ارسال این کمک‌ها اعلام کرده و پس از هماهنگی‌های لازم با محمدحسن حبیب‌الله‌زاده؛سفیر جمهوری اسلامی ایران در آنکارا و پیرحسین کولیوند؛رئیس جمعیت هلال احمر کشور فرآیند تهیه و انتقال این اقلام انجام شده است.

وی افزود: این محموله با مشارکت مراکز درمانی استان‌ها و شهرهای مختلف ترکیه جمع‌آوری شده و شامل حجم قابل توجهی از سرم، انواع دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی و دستگاه‌های تخصصی است.

به گفته محبوبی، در میان اقلام ارسالی، تجهیزات حیاتی از جمله دستگاه‌های رادیولوژی، سونوگرافی، ونتیلاتور، دستگاه نوار قلب و مانیتورهای بیمارستانی موجود است.

کد مطلب 6812122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها