به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو جزئیات بسته مشوق‌های تابستانی برای بخش خانگی را اعلام کرد. بر اساس این طرح، تمامی مشترکان خانگی که از ابتدای خرداد تا پایان شهریور مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف در بهای برق مصرفی می‌شوند.

وی همچنین به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد. مشترکان خانگی که اقدام به نصب نیروگاه خورشیدی استاندارد تا ظرفیت ۵ کیلووات کنند، در ماه‌های گرم سال از ۲۰ درصد تخفیف بهره‌مند خواهند شد. در صورتی که این نیروگاه‌ها به سامانه ذخیره‌ساز یا باتری مجهز باشند، تخفیف ۳۰ درصدی در بهای برق تا پایان سال برای مشترک اعمال می‌شود.

رجبی‌مشهدی تأکید کرد که سقف مجموع تخفیف‌های قابل اعمال برای هر مشترک خانگی حداکثر ۳۰ درصد خواهد بود. وی هدف از اجرای این طرح را افزایش مشارکت مردم در مدیریت مصرف، کاهش فشار بر شبکه در روزهای اوج بار تابستان و توسعه استفاده از انرژی‌های پاک عنوان کرد. در نهایت، وی از تمامی مشترکان خواست با همراهی در این طرح به پایداری شبکه برق کشور کمک کنند.