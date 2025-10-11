شرکت نفت آغاجاری به حداکثر ظرفیت تولید نفت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی نفت ایران، ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در نشست پیش‌بینی پنج‌ساله بهره‌دهی چاه‌های شرکت آغاجاری با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این شرکت، بر ضرورت ارزیابی مجدد ذخایر نفتی و اصلاح برنامه‌های تولیدی تأکید و بیان کرد: دستیابی به حداکثر تولید در شرکت آغاجاری دستاورد بزرگی است.

وی همچنین راه‌اندازی توربوکمپرسور در تأسیسات گاز و گاز مایع را اقدامی مهم برای کاهش ۲۰ میلیون فوت‌مکعب گازسوزی دانست.

تحقق کامل برنامه تولید نفت آغاجاری در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۴

سید محسن دهبان‌پور، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه این نشست گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، با اقدام‌های فنی و عملیاتی هدفمند و به‌ویژه بهره‌گیری از دستگاه فرآورش سیار (MOS)، برنامه تولید نفت این شرکت فراتر از پیش‌بینی‌ها و به مقدار ۱۰۰.۸ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۸ عملیات تخصصی روی چاه‌ها انجام و سبب افزایش روزانه تولید نفت به میزان ۳۱ هزار بشکه شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری تأکید کرد: با استفاده از دستگاه‌های فرآورش سیار ملکی و استیجاری و بهره‌برداری از پکیج تولید و تزریق نیتروژن، برای نخستین بار در مناطق نفت‌خیز جنوب بیش از ۳ میلیون و ۶۱۸ هزار بشکه نفت تولید و فرآورش شده است.

دهبان‌پور همچنین به اجرای طرح‌های ایمن‌سازی، رفع نشت گاز بدون استفاده از دکل حفاری، راه‌اندازی حلقه‌های جدید چاه با تعمیرات پیشرفته و اصلاح خطوط جریانی اشاره کرد.

در حاشیه این نشست همچنین از ابراهیم سهیلی، رئیس اداره حراست شرکت آغاجاری به پاس تلاش‌های مجاهدانه در دوران جنگ ۱۲ روزه و دستاوردهای فناورانه در حوزه حفاظت الکترونیک و فیزیکی قدردانی شد.

حراست شرکت آغاجاری با نصب دوربین‌های حفاظتی در اماکن شرکتی و مناطق شهری، گام بزرگی در کاهش بیش از ۷۰ درصدی جرایم عمومی منطقه برداشته است. افزون بر این، پروژه احداث ۹۰ اتاقک برای استقرار نیروهای حراست با هدف بهبود شرایط عملیاتی و معیشتی آنان در حال اجراست.