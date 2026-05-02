به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، علی‌اکبر حافظی‌نیا در نشست پیش‌بینی پنج‌ساله بهره‌دهی چاه‌های نفت و گاز که با حضور رامین حاتمی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب و جمعی از مدیران ارشد برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی میدان‌های گچساران اظهار کرد: هم‌زمانی فعالیت میدان‌های باسابقه و میدان‌های جدید در این منطقه، فرصت مناسبی برای توسعه همزمان ظرفیت‌های تولید نفت و گاز فراهم کرده است.

وی افزود: هدف از تدوین این برنامه پنج‌ساله، عبور از محدودیت‌های عملیاتی و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای با تکیه بر مدیریت هوشمند منابع است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران با اشاره به تحقق تعهدات تولید این شرکت حتی در شرایط دشوار، نقش نیروی انسانی را در این موفقیت کلیدی دانست و گفت: دستیابی به تولید پایدار بدون توجه به سلامت سرمایه انسانی امکان‌پذیر نیست و تقویت نظام سلامت و ارتقای خدمات درمانی در مناطق عملیاتی، علاوه بر جنبه رفاهی، بخشی از راهبرد کاهش مخاطرات شغلی و افزایش بهره‌وری سازمانی محسوب می‌شود.

در این نشست همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی، بهبود سامانه‌های تزریق گاز و رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی تأکید شد و همکاری همه‌جانبه بخش‌های فنی و عملیاتی، عامل تحقق این اهداف عنوان شد.