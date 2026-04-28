به گزارش خبرنگار مهر، امید سلیمی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بررسی و انتخاب طرح‌های قابل افتتاح در هفته جهاد کشاورزی، با اشاره به اهمیت توسعه صنایع تبدیلی در تکمیل زنجیره تولید بخش کشاورزی، اظهار کرد: انتخاب طرح‌هایی در اولویت است که علاوه بر آماده‌بودن برای بهره‌برداری، از نظر اشتغال‌زایی و اثرگذاری اقتصادی نیز شاخص باشند.

وی افزود: رعایت استانداردهای بهداشتی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تأمین پایدار مواد اولیه و نقش طرح در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از جمله معیارهای اصلی در فرآیند انتخاب این پروژه‌ها است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: تلاش می‌شود طرح‌هایی برای افتتاح در هفته جهاد کشاورزی معرفی شوند که بتوانند به‌عنوان الگو در توسعه این بخش نقش‌آفرینی کنند.

در پایان این جلسه، طرح‌های واجد شرایط بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفتند و فرآیند انتخاب نهایی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.