به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته زمین پاک با شعار «انرژی پاک، مرهم زخم زمین»، با پیگیریهای اداره حفاظت محیطزیست شهرستان بروجرد و با همکاری سازمان مدیریت پسماند شهرداری و کارشناسان شبکه بهداشت بروجرد نهرها و مسیلهای جنوب شهر منتهی به تالاب «بیشه دالان» بروجرد لایروبی و پاکسازی شدند.
در این برنامه که بهصورت مانور پاکسازی با استفاده از ماشینآلات سنگین شهرداری صورت پذیرفت علاوه بر لایروبی انهار از پسماندها، نخالههای ساختمانی محدوده نیز جمعآوری شد. این پسماندها توسط سیلاب وارد تالاب «بیشه دالان» بروجرد شده و بر سلامت این زیستگاه ارزشمند تأثیرگذار است.
با جلوگیری از ورود این پسماندها به انهار منتهی تالاب میتوان گام مهمی در احیای این اکوسیستم ارزشمند برداشت.
