وزش باد جنوب شرقی و مواج شدن تنگه هرمز و دریای عمان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح شنبه در تشریح آخرین پیشبینیهای هواشناسی اظهار کرد: امروز شنبه، بیست و یکم شهریورماه، در مناطق دریایی هرمزگان بهویژه تنگه هرمز و دریای عمان، وزش باد نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج شدن دریا مورد انتظار است.
وی افزود: بیشینه سرعت باد در تنگه هرمز به حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز به حدود ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در مناطق دریایی، تصریح کرد: شناورهای سبک و صیادی از تردد در این مناطق خودداری کنند و تمهیدات لازم برای پیشگیری از خسارتهای احتمالی در بنادر و اسکلههای استان اندیشیده شود.
تداوم ناپایداری دریایی با شدت کمتر
حمزهنژاد ادامه داد: وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی و مواج بودن دریا فردا، یکشنبه ۲۲ شهریورماه، نیز تداوم خواهد داشت، هرچند شدت آن نسبت به امروز کمتر خواهد بود.
وی درباره وضعیت جوی ارتفاعات استان نیز گفت: در ساعات بعدازظهر و شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد، حاجیآباد و رودان، رشد ابر همراه با رگبار باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان هشدار داد: در برخی نقاط مرکزی استان که شرایط بارشی فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.
حمزهنژاد توصیه کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانههای فصلی در مناطق مستعد خودداری شود.
وی در پایان درباره شرایط دمایی استان گفت: طی این مدت نوسانات یک تا دو درجهای دما در هرمزگان مورد انتظار است.
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