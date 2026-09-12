استقلالی ها در تلاش برای حضور به موقع در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نخست مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید شامگاه دوشنبه ۲۳ شهریور از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه بینالمللی شهر بصره عراق به مصاف تیم السد قطر برود.
در حالی که قرار بود کاروان استقلال امروز راهی شهر بصره عراق شود به دلیل بروز برخی محدودیتها در مسیر سفر روند اعزام کاروان استقلال به بصره با مشکل مواجه شده است.
قرار است طی ساعات آینده جلسهای برای بررسی این موضوع برگزار شود و مدیران استقلال در تلاش هستند مشکل پیشآمده را هرچه سریعتر برطرف کنند تا کاروان این تیم بدون مشکل راهی عراق شود و خود را برای دیدار برابر السد قطر آماده کند. طبق برنامه قبلی کاروان استقلال قرار است ساعت ۱۴ تهران را به مقصد بصره ترک کند.
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