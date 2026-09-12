مشهد میزبان نشست تخصصی «کرامت و حقوق انسان در پرتو مبانی توحیدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، در امتداد سلسله‌نشست‌های تخصصی ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع)، نشست بین‌المللی «کرامت و حقوق انسان در پرتو مبانی توحیدی امام رضا (ع) و اندیشه‌های امام شهید، آیت‌الله خامنه‌ای(ره)» با حضور اندیشمندان و صاحب‌نظران در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

دبیرخانه ششمین کنگره جهانی حضرت رضا علیه‌السلام در راستای تبیین دیدگاه‌های اسلامی در حوزه حقوق بشر و روابط بین‌الملل، میزبان نشست تخصصی ویژه‌ای با عنوان «کرامت و حقوق انسان در پرتو مبانی توحیدی امام رضا(ع) و اندیشه‌های امام شهید، آیت‌الله خامنه‌ای(ره): مبارزه با ظلم و استقرار نظام حقوق بین‌الملل الهی» خواهد بود.

این نشست که با حضور نخبگان علمی و پژوهشگران برگزار می‌شود، به دنبال تبیین راهبردهای اسلامی در مواجهه با چالش‌های کنونی جهان اسلام و تبیین الگوی حقوقی مبتنی بر عدالت رضوی است.

دبیرخانه این کنگره، سه محور اصلی را برای بحث و تبادل نظر در این نشست تخصصی تعیین کرده است؛ مبارزه با استکبار و نظام سلطه مبتنی بر آموزه‌های رضوی و اندیشه‌های راهبردی امام شهید، آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای(ره)؛= جبهه مقاومت، وحدت و انسجام امت اسلامی در برابر نظام استکباری مبتنی بر آموزه‌های رضوی و اندیشه‌های امام شهید آیت‌‎الله سید علی حسینی خامنه‌ای؛ تمدن نوین اسلامی و نقش ایران به عنوان قدرت چهارم جهان از منظر امام شهید (ره) و نهادینه‌سازی اصول امام رضا علیه‌السلام به ویژه در حوزه عدالت و کرامت انسانی.

این نشست تخصصی، روز پنج‌شنبه ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به وقت تهران در مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، سالن طبرسی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان و پژوهشگران برای دسترسی به جزئیات بیشتر و مشاهده پخش زنده این نشست می‌توانند به وب‌سایت ششمین کنگره جهانی حضرت رضا (ع) به نشانی https://gcir.razavi.ir/pages/۲۷۱۶۷/۱ مراجعه کنند.