به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه لرستان از اعضای هیئتعلمی، کارکنان و دانشجویان برای حضور در رزمایش «جانفدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.
بر اساس دعوت و فراخوان استانداری لرستان، این اجتماع و رزمایش بزرگ، در روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشتماه، مصادف با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۱۵ در خیابان انقلاب خرمآباد (محل استقرار موکبها واقع در ابتدای خیابان بعثت)، برگزار خواهد شد.
اجتماع و رزمایش بزرگ در تداوم اجتماعات اقشار مختلف مردم برای تقویت همبستگی و اتحاد ملی، تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی ایران و بیعت با مقام معظم رهبری انقلاب برگزار میشود.
از دانشگاهیان دانشگاه لرستان (اعضای هیئتعلمی، کارکنان و دانشجویان) دعوت میشود رأس ساعت ۱۵ در محل موکب شهدای دانشگاه لرستان (نزدیک به مجتمع بعثت مال واقع در خیابان انقلاب) حضور یابند تا دانشگاهیان دانشگاه لرستان نیز با رویکرد مشارکت حداکثری در این اجتماع و رزمایش بزرگ، مشارکت داشته باشند.
