  1. استانها
  2. لرستان
۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

دعوت از دانشگاهیان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی»

دعوت از دانشگاهیان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی»

خرم‌آباد - دانشگاه لرستان از اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه لرستان از اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان برای حضور در رزمایش «جان‌فدایان ایران امام رضایی» دعوت کرد.

بر اساس دعوت و فراخوان استانداری لرستان، این اجتماع و رزمایش بزرگ، در روز چهارشنبه، ۹ اردیبهشت‌ماه، مصادف با سالروز ولادت باسعادت حضرت امام رضا (ع)، ساعت ۱۵ در خیابان انقلاب خرم‌آباد (محل استقرار موکب‌ها واقع در ابتدای خیابان بعثت)، برگزار خواهد شد.

اجتماع و رزمایش بزرگ در تداوم اجتماعات اقشار مختلف مردم برای تقویت همبستگی و اتحاد ملی، تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و بیعت با مقام معظم رهبری انقلاب برگزار می‌شود.

از دانشگاهیان دانشگاه لرستان (اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و دانشجویان) دعوت می‌شود رأس ساعت ۱۵ در محل موکب شهدای دانشگاه لرستان (نزدیک به مجتمع بعثت مال واقع در خیابان انقلاب) حضور یابند تا دانشگاهیان دانشگاه لرستان نیز با رویکرد مشارکت حداکثری در این اجتماع و رزمایش بزرگ، مشارکت داشته باشند.

کد مطلب 6813880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها