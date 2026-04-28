به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، در حالی که «مرکز فلسطینی مفقودین» تخمین می‌زند که پیکر حدود ۲۷۰۰ کودک فلسطینی هنوز زیر آوار خانه‌ها در نوار غزه قرار دارد، احتمال می‌رود که حدود ۲۰۰ کودک دیگر در شرایط مرتبط با جنگ ناپدید شده باشند.

این اتفاق در اردوگاه‌های آوارگان، چه در نزدیکی نقاط توزیع کمک‌ها یا در نزدیکی نیروهای اشغالگر صهیونیستی روی داده است.

این پدیده به حدی شدت گرفته که روزنامه صهیونیستی هاآرتص نیز به آن پرداخته و روایت‌هایی از کودکان غزه از جمله در مورد محمد غبن ۴ ساله مطرح کرده که ۳ هفته پیش در منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه از مقابل خیمه خانواده‌اش ناپدید شده است.

مادر محمد غبن در تشریح این حادثه به شبکه اردنی «رؤیا» گفت که محمد با برادرانش جلوی چادر بازی می‌کرد، سپس وارد شد و خواست او را در آغوش بگیرد و بخوابد،اما لحظاتی بعد کفش‌هایش را پوشید و بیرون رفت. مادرش می‌گوید او ۱۰ دقیقه بعد ناپدید شد.

تحقیقات مفصل صورت گرفته نشان می‌دهد که ناپدید شدن کودکان در غزه تنها به گم شدن آنها در میان چادرها محدود نمی‌شود، زیرا در برخی موارد مستقیماً با جنگ و حضور نیروهای اشغالگر مرتبط است. تعدادی از این کودکان پس از نزدیک شدن به محور نتساریم در نزدیکی اشغالگران صهیونیست ناپدید شده‌اند و احتمالاً مورد تیراندازی یا بازداشت قرار گرفته‌اند.

این تحقیق همچنین به وضعیت سامر ابو جامع (۱۰ ساله) پرداخت که پس از مشاهده صحنه‌های کشتار در طول جنگ، از اختلالات روانی رنج می‌برد. هاآرتص به نقل از مادرسامر نوشت که او در روز ۸ مارس از چادر خانواده‌اش در نزدیکی رفح که تنها ۲ ساعت به صورت پیاده‌ با «خط زرد» فاصله دارد، بیرون رفت و از آن زمان هیچ اطلاعاتی در مورد سرنوشت او در دسترس نیست.

در همین زمینه، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به هاآرتص اطلاع داد که با هزاران درخواست برای اطلاع از سرنوشت مفقودین در غزه، از جمله کودکان و بزرگسالان، سروکار دارد. این کمیته در عین حال تاکید کرد که فعالیت هایش از ۷ اکتبر تاکنون محدود شده و رژیم صهیونیستی از دسترسی آن به بازداشت‌شدگان یا کسب اطلاعات در مورد اسامی بازداشت‌شدگان در زندان‌های خود جلوگیری می کند. لذا این کمیته قادر به بررسی سرنوشت مفقودان نیست.