بازداشت بیش از ۱۸۰۰ کودک فلسطینی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، مرکز مطالعات اسرای فلسطین اعلام کرد که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۱۸۰۰ مورد بازداشت کودکان فلسطینی به دست نظامیان اشغالگر صهیونیست ثبت شده است.

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت ‌شدگان، کودکانی با سن کمتر از ۱۰ سال هستند و روند بازداشت‌ها با افزایش چشمگیر خشونت، شکنجه و بدرفتاری همراه بوده است.

این مرکز تاکید کرد که سیاست بازداشت کودکان به ‌صورت سازمان ‌یافته دنبال می‌شود و در برخی موارد، شرایط نگهداری به حدی وخیم بوده که به مرگ اسرای کودک منجر شده است. از جمله این موارد، پرونده «ولید احمد» نوجوان ۱۷ ساله از سلواد در شرق رام ‌الله است که در زندان «مجدو» در نتیجه سوءتغذیه و گرسنگی به شهادت رسید.

در این گزارش آمده است که بازداشت کودکان اغلب با یورش شبانه به منازل، تخریب اموال و انتقال اجباری همراه است و بسیاری از آنان در مسیر انتقال یا در مراکز بازجویی مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند. همچنین کودکان در ایست‌های بازرسی یا در مسیر رفت ‌و آمد به مدرسه نیز بازداشت می‌شوند و تمامی بازداشت ‌شدگان با اشکالی از شکنجه جسمی یا روانی مواجه هستند.

بر اساس این آمار، در حال حاضر حدود ۳۵۰ کودک فلسطینی، اسیر رژیم صهیونیستی هستند که از این میان احکام ۱۶۳ نفر صادر شده، ۹۰ نفر در بازداشت اداری بدون تفهیم اتهام هستند و بقیه در انتظار محاکمه اند.

این مرکز همچنین اعلام کرد کم‌ سن‌ترین اسیر فلسطینی یک نوزاد ۷ ماهه است که در زندان از مادر اسیر خود متولد شده است.

این گزارش در توصیف شرایط نگهداری کودکان، اوضاع آنها را «سخت و غیرانسانی» دانست و به ازدحام، محرومیت از درمان، محدودیت ملاقات و شیوع بیماری‌هایی مسری در میان اسرا اشاره شده است.

مرکز مطالعات اسرا این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی دانسته و خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی برای حمایت از کودکان فلسطینی شد.

اوضاع کودکاان غزه بهتر از زندان های اسرائیل نیست

اوضاع کودکان فلسطینی در نوار غزه نیز دست کمی از زندان‌های رژیم صهیونیستی ندارد. دکتر احمد الفرا مدیر بخش کودکان در مجتمع پزشکی ناصر نسبت به وخامت اوضاع بهداشتی و انسانی کودکان در نوار غزه هشدار داد.

وی اعلام کرد که سوءتغذیه همچنان تهدیدی جدی برای کودکان است و همزمان بیماری‌های عفونی و محیطی به ‌طور گسترده در حال شیوع است. به گفته الفرا، کلینیک سوءتغذیه در مجتمع ناصر در آخرین روز کاری خود پذیرای ۷۵ کودک بوده، در حالی که ظرفیت آن تنها ۳۰ نفر است.

وی افزود حدود ۵۰ درصد موارد فعلی دچار سوءتغذیه متوسط هستند، در حالی که در اوج قحطی این رقم به ۷۵ درصد سوءتغذیه شدید می‌رسید.

این پزشک فلسطینی تاکید کرد بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کودکان در غزه به کم ‌خونی مبتلا هستند و این مشکل حدود ۶۰ درصد زنان باردار را نیز دربر گرفته است.

الفرا ادامه داد که تداوم بسته بودن گذرگاه‌ها، خطر بازگشت به شرایط بحرانی‌تر را افزایش داده و باعث اختلال شدید در نظام غذایی شده است. وی همچنین گفت ممنوعیت ورود تخم‌مرغ، سبزیجات و میوه‌ها به کمبود شدید منابع غذایی اساسی و پروتئین‌های طبیعی منجر شده است.

به گفته این پزشک فلسطینی، بی‌ثباتی در تأمین شیر خشک نوزادان، موجب بروز مشکلاتی مانند التهاب روده، اسهال، حساسیت و بثورات پوستی شده است.

مدیر بخش کودکان مجتمع ناصر همچنین از شیوع گسترده بیماری آبله در میان کودکان خبر داد و افزود مواردی از عوارض خطرناک از جمله التهاب مغز و حالت‌های شبه‌ کما در میان کودکان غزه ثبت شده است.

وی همچنین از افزایش بی‌سابقه گزش جوندگان و حشرات خبر داد و گفت هزاران مورد در مناطق مختلف غزه ثبت شده است. الفرا تاکید کرد تخریب شبکه‌های فاضلاب و نشت آب‌های آلوده به منابع زیرزمینی، خطر آلودگی و شیوع بیماری‌ها را افزایش داده است.