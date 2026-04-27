جدیدترین آمار شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۷ شهید از جمله یک شهید که از زیر آوار بیرون کشیده شده و ۱۸ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه بیان کرد که همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و به ‌دلیل ناتوانی تیم‌های امدادی و نبود تجهیزات لازم، امکان دسترسی به آنها وجود ندارد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر، شمار شهدا به ۸۱۷ نفر و تعداد مجروحان به ۲ هزار و ۲۹۶ نفر رسیده است. همچنین ۷۶۲ پیکر از زیر آوار خارج شده‌اند.

بر اساس بیانیه وزارت بهداشت فلسطین در غزه، از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، شمار کل شهدا به ۷۲ هزار و ۵۹۳ نفر و تعداد مجروحان به ۱۷۲ هزار و ۳۹۹ نفر افزایش یافته است.