به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سازمان پزشکان بدون مرز امروز سهشنبه ضمن محکوم کردن مجازات دسته جمعی فلسطینیان توسط تل آویو ، هشدار داد که رژیم صهیونیستی عمداً مردم نوار غزه را از دسترسی به آب مورد نیاز برای زندگی محروم میکند.
این سازمان گفت که تخریب گسترده زیرساختهای مدنی آب در غزه، همراه با ممانعت از دسترسی به آن، «بخشی جداییناپذیر از نسلکشی است که اسرائیل در این منطقه انجام میدهد.»
این مرکز در گزارش خود با عنوان «آب به عنوان سلاح» تصریح کرده که «کمبود مهندسی شده» آب همزمان با کشتار غیرنظامیان، تخریب مراکز بهداشتی و تخریب خانهها رخ میدهد.
این گزارش، که بر اساس اظهارات شهود و دادههای جمعآوری شده توسط این سازمان بین سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تهیه شده، هشدار داد که این رفتارها شرایط زندگی ویرانگر و غیرانسانی را بر ساکنان غزه تحمیل میکند.
کلر سان فیلیپو، مدیر اورژانس این سازمان، در بیانیه خود گفت که اشغالگران میدانند که زندگی بدون آب به پایان میرسد، با این حال، عمداً و به طور سیستماتیک زیرساختهای آب در غزه را تخریب میکنند و در عین حال از ورود تدارکات مرتبط با آب جلوگیری میکنند.
سان فیلیپو افزود که تعداد زیادی از فلسطینیان تنها به دلیل تلاش برای دسترسی به آب، توسط رژیم صهیونیستی به شهادت سیدهاند. این بیانیه هشدار داد که محرومیت از آب، همراه با شرایط زندگی فاجعهبار، ازدحام شدید و فروپاشی سیستم بهداشتی، محیطی ایدهآل برای گسترش بیماریها ایجاد میکند.
گزارش پزشکان بدون مرز با اشاره به اطلاعات سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و بانک جهانی ابراز داشت که رژیم صهیونیستی حدود ۹۰ درصد از زیرساختهای آب و فاضلاب در غزه را تخریب کرده یا آسیب رسانده است.
این سازمان گفت افزود که تصفیهخانههای آب، چاهها، خطوط لوله و شبکههای فاضلاب غیرقابل استفاده یا غیرقابل دسترسی شدهاند. این در حالی است که حوادث متعددی مستند شده است که نشان می دهد کامیونهای آب و چاههای متعلق به آنها مورد تیراندازی یا تخریب قرار گرفتهاند. پزشکان بدون مرز از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تا فوراً آب را در سطوح مورد نیاز به مردم غزه بازگردانند.
نظر شما