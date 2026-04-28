به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت الله ولدی در نشست هماهنگی هفته بزرگداشت مقام معلم در بروجرد از تقدیم چهار شهید دانش‌آموز بروجردی در جنگ تحمیلی سوم رمضان در این شهرستان خبر داد.

وی شهدای دانش‌آموز با مظلومیت کودکانه خود؛ برگ زرینی از ایثار و مقاومت ملت ایران و سند رسوایی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایت‌کار هستند.

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: شهیدان «زینب پاپی»، «محمد صالح ساکت»، «حسنا فولادوند» و «امیرعلی چراغی» با تقدیم جان خود در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان، مظلومانه و بی‌دفاع به شهادت رسیدند.

ولدی، ضمن گرامیداشت همه‌دانش آموزان و فرهنگیان شهید این شهرستان، افزود: هم‌زمان با هفته پاسداشت مقام معلم، از مقام شامخ این شهیدان تجلیل خواهد شد تا یاد و خاطره آنان در تاریخ به ثبت برسد.

وی گفت: این شهرستان با تقدیم ۶۸ شهید دانش‌آموز در حمله رژیم بعثی در جنگ تحمیلی نیز، توانسته است مظلومیت شهدای دانش‌آموز را به جهانیان نشان دهد.

بنابراین گزارش، تجلیل از معلمان برگزیده، غبارروبی گلزار شهدا، تجلیل از خانواده معلمان آسمانی و تجلیل از خانواده شهدای دانش‌آموز از جمله برنامه‌های هفته بزرگداشت مقام معلم در این شهرستان است.