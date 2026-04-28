تشکیل ۱۰۷۱ پرونده تخلف به ارزش ۲۱۶ میلیارد تومان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار در دفتر نماینده ولی فقیه با حضور استاندار گیلان اظهار کرد: ترخیص کالا از بنادر و گمرکات گیلان به دستور استاندار و تخصیص آرد فوق‌العاده و افزایش عرضه مرغ، نیاز مضاعف بازار را پوشش داد.

وی با ارائه گزارش کاملی از برگزاری ۱۷ جلسه «اتاق وضعیت بازار» استان از شروع جنگ تحمیلی افزود: حفظ ذخایر موجودی کالاها در استان و نظارت مستمر بر توزیع آنها از طریق ۱۸۶ شرکت پخش فعال بدون وقفه و تخصیص آرد فوق‌العاده مازاد سهمیه برای پاسخ به نیاز مردم در سطح عرضه و دسترسی بهینه آحاد مردم به فراوانی کالا از دستاوردهای مهم این جلسات بود.

مدیرکل صمت گیلان تصریح کرد: از تصمیمات مهم اخیر برای تسهیل در دسترسی به مرغ ارزان‌تر، عرضه مستقیم مرغ با همکاری شهرداری‌ها در رشت و چند شهرستان در میادین میوه و تره‌بار با قیمت درب کارخانه به صورت مستقیم به مردم است.

پورحیدری با اشاره به رصد مداوم موجودی کالاها از طریق سامانه جامع انبار و تجارت تاکید کرد: هدف این پایش و رصد، جلوگیری از هرگونه احتکار و حفظ ذخایر موجودی است که پس از آن با توجه به داده‌های سامانه‌ای، ۶ هزار بازرسی در این مدت جنگ اخیر با تشکیل ۱۰۷۱ پرونده به ارزش ۲۱۶ میلیارد تومان ماحصل این رصد و نظارت هوشمندانه بود.

دبیر کارگروه تنظیم بازار گیلان در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه تنظیم بازار، مقرر است فروشنده نهایی در فاکتور خود هزینه حمل و نقل نداشته باشد و سود فاکتور خرید مرغ را به مصرف‌کننده بیش از ۷ درصد محاسبه نکند؛ در غیر اینصورت پرونده تخلف تشکیل خواهد شد و مردم نیز می‌توانند اینگونه تخلفات را به سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا قاطعانه برخورد شود.

گفتنی است در این نشست آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه و استاندار گیلان نیز به نکات ارزشمندی برای نظارت و تعادل وضعیت بازار پس از گزارش مدیران صمت و جهاد و اتاق اصناف و تولیدکنندگان مرغ پرداختند.