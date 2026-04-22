ترخیص بدون فوت وقت مواد اولیه واحدهای صنعتی از گمرک در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات جلسه ۱۹۶ ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که به همه وزارتخانه‌ها و نهادهای مالی و قضایی ابلاغ شده است، اظهار کرد: بر اساس این مصوبات، ترخیص مواد اولیه واحدهای صنعتی در شرایط جنگی برای پایداری روند تولید، بدون فوت وقت از گمرک و بنادر کشور انجام می‌شود.

وی افزود: همه مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی تا زمان استقرار ثبات و آرامش در کشور، موظفند از هرگونه اقدام اجرائی، ثبتی، حقوقی، قضایی و اعمال هرگونه محدودیت نسبت به واحدهای صنعتی جلوگیری کنند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به بند دیگری از این مصوبات تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند در صورت درخواست واحدهای متأثر از جنگ، نسبت به تعلیق و توقف اقدامات حقوقی و قضایی محدودساز تا زمان ثبات و آرامش کشور اقدام نمایند.

پورحیدری با تأکید بر اجرای مصوبه سوم این جلسه در راستای حفظ اشتغال و استمرار تولید در شرایط جنگی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی موظف هستند نسبت به افزایش دوره تقسیط مالیاتی تکلیفی (عملکرد، ارزش افزوده) و حق بیمه (سهم کارفرما و کارگر) با یک دوره تنفس سه ماهه و سپس اقساط ۳۶ ماهه برای واحدهای متأثر از جنگ اقدام نمایند.

وی به مصوبه دیگر ستاد تسهیل اشاره کرد و گفت: شرکت شهرک‌های صنعتی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و امور اراضی مکلفند نسبت به امهال اقساط سررسید شده واحدهای متأثر از جنگ به مدت سه ماه بدون پرداخت جرائم و وجه التزام اقدام نمایند.

دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع استان گیلان در پایان تأکید کرد: این مصوبات ملی است و به همه نهادهای مرتبط در سطح کشور ابلاغ شده است. مدیران واحدهای صنعتی استان در هر حوزه دچار مشکل هستند، به دبیرخانه کارگروه در اداره کل صمت اطلاع دهند تا در اسرع وقت مرتفع شود.