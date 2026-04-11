به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها بر لزوم اجرای تمهیدات بیشتر برای پدافند غیرعامل در تامین ارزاق مهم تاکید کرد و گفت: تاکنون ۲۶ نانوایی تسهیلات دوگانه سوز کردن را دریافت کرده‌اند و اهدای تسهیلات به سایر نانوایی‌ها مستعد برای دوگانه سوز شدن، در دستور کار قرار دارد لذا از تعداد ۴۰۲۶ نانوایی استان ۹۴۶ واحد، تسهیلات دوگانه سوز کردن دریافت خواهند کرد.

وی راه اندازی بیش از ۱۲ واحد چندمنظوره تولید نان در رشت برای پخت شبانه‌روزی در شرایط جنگی و تولید ۳۰ تن نان صنعتی را از جمله تدابیر ضروری برای تامین نیاز استان برشمرد و گفت: علیرغم وجود واحدهای خبازی متعدد در محلات و کوچه ها، احداث واحدهای پخت نان چند منظوره برای استانهای گردشگر پذیر برای پاسخ به نیاز مهمانان بسیار اهمیت دارد.

دبیرتنظیم بازار استان همچنین به پایش بازار در طول سال ۱۴۰۴ و علی‌الخصوص در جنگ ۱۲ ‌روزه و ۴۰ ‌روزه اخیر اشاره کرد و افزود: از دی ماه سال گذشته تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ تعداد ۱۹ جلسه اتاق وضعیت بازار برگزار شده که وظیفه تنظیم و پایش بازار را به‌صورت مستمر بر عهده داشت.

تیمور پورحیدری از سایر اقدامات جهت کنترل و تنظیم بازار به برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و برگزاری فروش‌های فوق‌العاده اشاره و تشریح کرد: در پایان سال گذشته ۱۴نمایشگاه فصلی در شهرستانهای مختلف استان برگزار گردید و علاوه بر آن تعداد ۶۳۱ فروش فوق‌العاده جهت رفاه حال مردم برگزار گردید.